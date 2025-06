Nella seconda giornata di gara degli Europei cadetti di Judo che si stanno disputando a Skopje, i nostri azzurrini rimangono sul podio grazie al bronzo di Giulia Bonzano.

Seconda giornata di gara a Skopje e i nostri azzurrini rimangono sul podio grazie al bronzo di Giulia Bonzano sfiorando la seconda medaglia con Giulia Frosoni che si ferma ai piedi del podio.

Giulia Bonzano (Budo Semmon Gakko) conquista la medaglia di bronzo nei -52 kg, superando con due vittorie nette Jovanovic (SRB) e Hajizada (AZE). Si arrende ai quarti di finale contro Furman (IJF) ma vince per ippon entrambi gli incontri di ripescaggio contro Martinez De Rituerto Morillas (ESP) e Vas (HUN). La finale per la medaglia di bronzo la vede opposta a Dodaj (KOS).

La soddisfazione di Giulia Bonzano

Giulia la supera mettendo a segno due waza-ari ed è proprio il secondo, grazie ad un chiamata, a chiudere la sua splendida finale. “Sono molto molto contenta della gara di oggi, perché è stata una gara difficile e soprattutto perché era uno dei miei obiettivi e sono molto felice di averlo raggiunto. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine e hanno reso possibile questo risultato, soprattutto i ragazzi della nazionale.”

Podio sfiorato per Giorgia Frosoni

Podio sfiorato nei -63 kg per Giorgia Frosoni (CSJ Roma) che accede alla semifinale superando Skiljevic (SVK) e Lisouskaja (BLR) ma viene fermata da Guennegues (FRA) e nella finale per il bronzo da Jean (FRA). Settimo posto per Giuseppe Braccioforte (La Palestra ASD) nei -73 kg, che subisce lo stop definitivo nel secondo incontro di recupero per mano di Miljic (SRB).

“Anche nella seconda giornata di gara sono arrivate belle emozioni, abbiamo disputato due finali per il bronzo.” – dichiara Massimiliano Pasca– “con il terzo posto di Giulia Bonzano e il quinto posto per Giorgia Frosoni, arricchendo il medagliere. Anche in questa giornata i complimenti vanno a tutti agli atleti che si sono dimostrati all’altezza di questa competizione.”

Domani in gara Giorgia Grassi (-70 kg), Carlotta Schiavon (+70 kg), Edoardo Michele Russo (-81 kg), Francesco Mazzon (-90 kg), Gianluca Picchi (+90 kg).