La Coppa del Mondo 2025 di ginnastica trampolino è ufficialmente iniziata. La prima tappa della World Cup è ospitata da Baku, in Azerbaijan, tra il 22 e il 23 febbraio. L’Italia, guidata dal Direttore Tecnico Giuseppe Cocciaro ha centrato la qualificazione alla finale del misto sincronizzato, specialità al debutto. Silvia Coluzzi e Marco Tonelli ottengono l’accesso all’atto finale della prova con un punteggio di 46.670. Niente da fare invece nella prova individuale per Coluzzi, che si ferma in undicesima posizione e risulta al secondo slot del ripescaggio.

Nella prova di qualificazione sincro maschile, non compaiono azzurri. Il miglior punteggio è quello del team giapponese composto da Nishioka e Miyano, artefici di un 52.800. Anche la prova del misto sincronizzato è dominata dai nipponici, in gara con Matsumoto e Tanaka. I due atleti della Terra del Sol Levante firmano un 49.530. Nel singolo femminile, è in testa Bardzilouskaya con 57.530. Infine, nel femminile sincronizzato il duo giapponese Tanaka-Sakurai ottiene la cima della classifica in 48.800.

SINCRONIZZATO MASCHILE

JAPAN 1 JPN 1 7.300 18.30 16.80 8.80 3 51.000 -0.200 52.880 Q

NISHIOKA Ryusei MIYANO Hayato 2 7.850 18.78 16.80 9.45 1 52.880 0.000 JAPAN 2 JPN 1 7.400 18.00 17.80 9.25 1 52.450 0.000 52.450

MATSUMOTO Yusei KISHI Daiki 2 4.050 9.98 11.20 5.50 6 30.730 0.000 UNITED STATES 2 USA 1 7.250 18.84 16.60 9.05 2 51.740 0.000 51.740 Q

HARDER Trevor VOGEL Elijah 2 0.00 10 0.000 0.000 KAZAKHSTAN KAZ 1 7.700 18.30 15.30 9.15 4 50.450 0.000 51.490 Q

MUSSABAYEV Danil TUMAKOV Nikita 2 7.300 18.84 16.00 9.35 2 51.490 0.000 AZERBAIJAN AZE 1 1.500 3.62 2.20 1.90 8 9.220 0.000 43.020 Q

ALIYEV Mehdi MIRZAYEV Nijat 2 6.400 14.62 12.80 9.20 3 43.020 0.000 ALGERIA 2 ALG 1 6.450 16.38 9.90 9.50 5 42.230 0.000 42.230 Q

OUAHABI Abdelabasset 13.96 9.90 9.25 M’HAMEDI Mohamed

Abderrahim 2 6.550 4 39.660 0.000 CZECHIA CZE 1 1.300 2.90 3.30 1.85 7 9.350 0.000 32.840 Q

KRIVANEC Max KUBIK Lukas 2 4.600 12.14 10.20 6.10 5 32.840 -0.200 UNITED STATES 1 USA 1 2.950 6.72 6.90 3.45 6 20.020 0.000 30.060

10.66 9.70 5.40 ANDERSON

Changamire BRETSCHER Paul 2 4.300 7 30.060 0.000 MEXICO MEX 1 0.800 1.94 2.00 0.95 9 5.690 0.000 28.090 Q

GUEVARA Donovan ZUNIGA Saul 2 4.650 10.44 7.50 5.50 8 28.090 0.000 POLAND POL 1 0.800 1.60 1.70 1.00 10 5.100 0.000 18.900 Q

ZYDEK Oktawian POPIEL Dawid 2 2.950 6.70 5.80 3.45 9 18.900 0.000

MISTO SINCRONIZZATO

JAPAN JPN 1 7.250 18.88 14.00 9.40 1 49.530 0.000 49.530 Q

MATSUMOTO Yusei TANAKA Saki 2 0.00 7 0.000 0.000 AZERBAIJAN 1 AZE 1 7.400 17.80 12.60 9.25 3 47.050 0.000 48.350 Q

MAHSUDOVA Seljan NIFTALIYEV Ali 2 7.700 18.60 12.60 9.45 1 48.350 0.000 UNITED STATES 1 USA 1 7.900 18.06 12.00 9.45 2 47.410 0.000 47.410 Q

MYTNIK Alexandra HARDER Trevor 2 0.00 7 0.000 0.000 KAZAKHSTAN KAZ 1 7.800 18.12 11.70 9.15 4 46.770 0.000 46.770 Q

17.64 11.70 9.25 TASMAGAMBETOV

Yerlan BUTOLINA Viktoriya 2 7.850 3 46.440 0.000 ITALY ITA 1 7.050 12.72 9.50 8.45 7 37.720 0.000 46.670 Q

COLUZZI Silvia TONELLI Marco 2 7.650 18.62 11.00 9.40 2 46.670 0.000 AZERBAIJAN 2 AZE 1 7.550 19.72 9.90 9.50 5 46.670 0.000 46.670

MIRZAYEV Nijat HUMBATOVA Shafiga 2 0.00 7 0.000 0.000 UZBEKISTAN UZB 1 8.250 17.94 11.00 9.25 6 46.440 0.000 46.440 Q

RUZIEVA Farangiz 15.28 9.10 7.30 KHASANBOEV

Mirshokhid 2 6.650 4 38.330 0.000 BULGARIA BUL 1 5.950 14.16 9.90 7.30 8 37.310 0.000 37.310 Q

PENEVA Hristina PETROV Kaloyan 2 2.200 5.22 4.10 2.60 5 14.120 0.000 UNITED STATES 2 USA 1 5.250 11.36 9.30 6.45 9 32.360 0.000 32.360

AMANO Maia BRETSCHER Paul 2 0.750 1.74 2.00 0.95 6 5.440 0.000

SINGOLO FEMMINILE

BARDZILOUSKAYA Viyaleta AIN 1 16.800 15.830 15.50 9.40 1 57.530 0.000 57.530 Q

2 16.400 15.730 15.50 9.20 2 56.830 0.000 YARSHOVA Katsiaryna AIN 1 16.600 15.560 15.50 9.40 2 57.060 0.000 57.060 Q

2 16.600 15.660 15.50 9.10 1 56.860 0.000 ALIAEVA Sofiia AIN 1 16.200 15.460 15.90 9.00 3 56.560 0.000 56.560 Q

2 16.400 15.400 14.90 8.60 4 55.300 0.000 MORI Hikaru JPN 1 14.700 14.460 13.20 8.20 10 50.560 0.000 55.360 Q

2 15.800 15.860 14.90 8.80 3 55.360 0.000 MAHSUDOVA Seljan AZE 1 15.600 15.500 14.30 9.60 4 55.000 0.000 55.000 Q

2 4.500 4.980 5.70 2.80 18 17.980 0.000 BLADTCEVA Anzhela AIN 1 16.700 15.640 13.80 8.80 5 54.940 0.000 54.940 Q

2 3.500 3.430 2.90 1.90 19 11.730 0.000 TANAKA Kiko JPN 1 12.500 10.920 7.50 6.70 15 37.620 0.000 54.690 Q

2 17.800 15.390 11.80 9.70 5 54.690 0.000 TANAKA Saki JPN 1 15.400 15.030 14.20 8.70 7 53.330 0.000 54.580

2 15.500 15.280 14.20 9.60 6 54.580 0.000 MYTNIK Alexandra USA 1 16.400 15.400 13.60 9.00 6 54.400 0.000 54.400 Q

2 16.200 15.450 13.60 9.10 7 54.350 0.000 AMANO Maia USA 1 8.200 8.640 7.80 5.30 17 29.940 0.000 54.130 R1

2 14.900 14.630 15.20 9.40 8 54.130 0.000 COLUZZI Silvia ITA 1 14.800 14.720 14.00 9.20 8 52.720 0.000 52.720 R2

2 14.900 14.510 14.00 9.30 9 52.710 0.000 PENEVA Hristina BUL 1 14.000 14.730 13.20 9.40 9 51.330 0.000 51.330 R3

2 14.300 14.890 12.90 8.90 11 50.990 0.000 MINIAKHMETAVA Zlata AIN 1 2.800 3.270 3.00 1.80 18 10.870 0.000 51.200

2 14.700 15.200 12.50 8.80 10 51.200 0.000 UZUNOVA Mariyana BUL 1 10.500 10.150 8.60 6.40 16 35.650 0.000 50.820

2 14.600 14.020 12.50 9.70 12 50.820 0.000 BUTOLINA Viktoriya KAZ 1 14.800 14.790 11.40 9.20 11 50.190 0.000 50.640

2 15.200 14.940 11.20 9.30 13 50.640 0.000 MARKELOVA Anjelika UZB 1 13.800 14.630 12.50 9.20 12 50.130 0.000 50.130

2 3.000 3.120 2.60 1.80 21 10.520 0.000 MC COY Logan USA 1 1.200 1.620 2.00 0.90 21 5.720 0.000 47.120

2 11.700 14.420 11.70 9.30 14 47.120 0.000 HUMBATOVA Shafiga AZE 1 11.600 14.820 9.90 8.90 13 45.220 0.000 46.890

2 12.800 14.790 9.90 9.40 15 46.890 0.000 SAKURAI Ena JPN 1 11.100 11.090 9.80 6.50 14 38.490 0.000 38.490

2 3.000 3.310 3.30 1.70 20 11.310 0.000 RUZIEVA Farangiz UZB 1 1.400 1.600 1.80 1.00 20 5.800 0.000 36.280

2 11.100 10.780 7.60 6.80 16 36.280 0.000 VAN NATTA Trinity USA 1 1.400 1.580 2.00 0.90 19 5.880 0.000 29.640

2 7.300 8.940 7.90 5.50 17 29.640 0.000

FEMMINILE SINCRONIZZATO