Ginnastica, Tecchi: “Abbiamo il compito di crescere bene i ragazzi, siamo attenti al sociale”

di Michele Muzzarelli 9

“La ginnastica è un mondo diverso. Siamo stati la federazione che ha messo la ginnastica nella scuola e ci siamo sempre preoccupati dell’insegnamento. Ma la cosa più importante è l’attenzione che diamo al sociale, noi siamo deputati a crescere bene i ragazzini”. Così Gherardo Tecchi, presidente della Federginnastica, durante il convegno “L’industria dello sport: pilastro per una crescita economica e sociale” organizzato da Comin&Partners. “La nostra federazione è cambiata molto, ho introdotto le peculiarità industriali all’interno della ginnastica quindi ora abbiamo uno sviluppo più veloce e un’attenzione all’impiantistica particolare riuscendo ad operare in quegli impianti che oggi non riescono a sfruttare altri sport. C’è da pensare alle piccole federazioni quando si guarda al futuro”, conclude Tecchi.