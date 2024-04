Ginnastica ritmica, World Cup: Sella e Galli salutano Tashkent senza finali di specialità

Niente da fare per Viola Sella e Giorgia Galli, impegnate nella quarta tappa di World Cup di Ginnastica Ritmica in scena a Tashkent, in Uzbekistan. Le due azzurre, che già nella giornata di ieri non erano riuscite a qualificarsi per le prime due finali di specialità, hanno provato ad invertire il trend ma senza successo. La ginnasta della Forza e Coraggio ha infatti concluso in 22^ posizione con il totale di 117.000 punti (CE 31.250 – PA 28.750 – CV 28.300 – NA 28.700). Trentesimo posto invece per l’atleta della San Giorgio ’79 di Desio con il complessivo di 112.550 (CE 29.200 – PA 30.650 – CV 28.700 – NA 24.000). Il weekend a Tashkent si concluderà con le finali di specialità, in programma domenica 28 aprile a partire dalle ore 9.00. La Coppa del Mondo invece si fermerà per permettere alle atlete di preparare gli Europei di Budapest, previsti dal 23 al 26 maggio.