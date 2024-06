Ginnastica ritmica, World Cup Milano 2024: Sofia Raffaeli seconda nell’All-Around

Sofia Raffaeli chiude al secondo posto l’All-Around e si qualifica per le finali di specialità anche nelle clavette e nel nastro, mentre Milena Baldassarri è fuori dalle migliori otto in entrambi gli attrezzi. Con le qualificazioni di clavette e nastro va in archivio, per quanto riguarda il concorso individuale, la seconda giornata della World Cup di Milano 2024 di ginnastica ritmica. In attesa delle Farfalle nel tardo pomeriggio per la gara a squadre, le migliori ginnaste del mondo sono tornate in pedane per la seconda parte delle qualificazioni All-Around, che oltre a definire le qualificate per le finali di specialità di domenica, hanno assegnato anche le medaglie nel concorso generale che tiene conto delle qualificazioni di palla e cerchio disputate ieri.

Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, come detto, hanno raccolto l’ovazione del pubblico amico. La fuoriclasse di Chiaravalle, però, nell’All-Around si è dovuta arrendere alla tedesca Darja Varfolomeev, che ha chiuso al comando con 140.050 punti, qualificandosi per le finali di specialità al primo posto sia in clavette che nastro, dopo aver fatto lo stesso ieri nella palla. Al cerchio l’azzurra ieri si è posizionata al primo posto, mentre quest’oggi seconda posizione nell’attrezzo delle clavette, come ieri nella palla, terza invece al nastro, dove fa meglio di lei anche l’ucraina Onofriichuk. Ricapitoliamo i punteggi per la marchigiana: 137.050 nell’All-Around chiuso in seconda posizione, con 36.500 al cerchio, 34.150 alla palla, 33.750 alle clavette e 32.650 al nastro. Milena Baldassarri, invece, dopo il 31.700 al cerchio e 33.000 alla palla di ieri, quest’oggi è undicesima alle clavette con 31.800 e soltanto diciottesima al nastro con 30.700 punti e un’esibizione macchiata dalla perdita dell’attrezzo in entrambe le specialità. Totale di 127.200 e sedicesimo posto nell’All-Around per la ravennate.

CLASSIFICA TOP-5 ALL-AROUND

GER VARFOLOMEEV Darja 140.050 ITA RAFFAELI Sofia 36.500 137.050 UKR ONOPRIIENKO Viktoriia 133.250 UKR ONOFRIICHUK Taisiia 132.950 GER KOLOSOV Margarita 132.400

CLASSIFICA TOP-5 CLAVETTE

GER VARFOLOMEEV Darja 12.6 5.8 18.4 8.400 7.950 0.00 34.750 ITA RAFFAELI Sofia 12.0 5.8 17.8 8.050 7.900 0.00 33.750 POL LEWINSKA Liliana 11.4 5.5 16.9 8.200 8.050 0.05 33.100 UKR ONOFRIICHUK Taisiia 11.8 5.5 17.3 7.850 7.700 0.00 32.850 SLO VEDENEEVA Ekaterina 10.6 5.7 16.3 8.100 8.400 0.00 32.800

