Giorno di verdetti al Pala Baldinelli di Osimo, ad Ancona, dove si è chiusa la regular season di Serie A1 di ginnastica ritmica. Udinese, Motto Viareggio, Armonia d’Abruzzo Chieti, Fabriano, Milanese Forza e Coraggio e San Giorgio 79 Desio si qualificano alla Final Six che assegnerà lo scudetto 2025 a Torino, il prossimo 17 maggio. Retrocedono in Serie A2 per il 2026 invece Eurogymnica Torino, Polisportiva Varese e Ginnastica Terranuova. Dall’A2 ottengono la promozione diretta al massimo campionato per il prossimo anno Albachiara Lucca, Falciai Arezzo e Ginnastica Moderna Legnano.

Il racconto della giornata

A sorridere è la società casalinga, la Fabriano, che si presentava all’appuntamento con il quinto posto in classifica generale, frutto di un settimo e un terzo posto nelle prime due prove. La prima vittoria di questa regular season porta ovviamente la firma di Sofia Raffaeli, che gareggia a nastro e palla e fa registrare i punteggi più alti dei due attrezzi: 29.000 alla palla (più alto anche del 28.600 di Darja Varfolomeev, prestito straniero della Motto Viareggio) e 27.933 al nastro. Veronica Zappaterreni al cerchio (26.817) e Anna Piergentili alle clavette (26.033) completano lo score odierno di 109.783 che vale i trenta punti per Fabriano. Secondo posto per Viareggio (106.534), mentre sul podio di giornata sale Armonia d’Abruzzo (103.616). Quarta posizione per l’Udinese con Tara Dragas e compagne che collezionano 103.267 punti. Più indietro la Polimnia Ritmica Romana (5°, 102.100), la Milanese Forza e Coraggio (6°, 101.817), la San Giorgio 79 Desio (7°, 101.567). Poi ancora la Varese (8°, 99.200), l’Eurogymnica Torino (9°, 98.000), l’Opera Roma (10°, 97.850), la Cervia Ginnastica e Sport (11°, 97.299) e Terranuova (12°, 97.233).

Nella Serie A2 arriva la terza vittoria su tre per l’Albachiara Lucca che stacca il pass per la promozione con il punteggio pieno di 90. Seconda posizione in classifica finale per la Falciai Arezzo (79), davanti alla Ginnastica Moderna Legnano che si piazza al quinto posto ma riesce a difendere l’ultimo slot utile per la promozione con 71 punti totali. Scendono in Serie B Pontevecchio Bologna, Estense Putinati Ferrara e Gymnica ’96 Forlì.

La classifica completa di tappa

Ginnastica Fabriano 109.783 Motto Viareggio 106.534 Armonia d’Abruzzo Chieti 103.616 Udinese 103.267 Polimnia Ritmica Romana 102.100 Milanese Forza e Coraggio 101.817 San Giorgio 79 Desio 101.567 Varese 99.200 Eurogymnica Torino 98.000 Opera Roma 97.850 Cervia Ginnastica e Sport 97.299 Terranuova 97.233

La classifica di regular season di Serie A1