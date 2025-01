Nuovo quadriennio olimpico. Nuovo codice dei punteggi. Come per tutte le discipline ginniche, il nuovo ciclo a cinque cerchi si porta dietro piccoli aggiustamenti, ma anche modifiche più significative. Nei giorni scorsi, la Presidente del Comitato tecnico, l’egiziana Noha Abou Shabana, ha fatto il punto sul nuovo codice dei punteggi previsto per il 2025. “Volevamo una maggiore varietà e più espressione artistica – ha affermato -. Abbiamo ridotto gli elementi che davano un valore molto elevato: avevamo bisogno di maggiore proporzione tra equilibri, salti e rotazioni”. Al centro dell’ambizione della federazione internazionale c’è anche il formato di gara ai Giochi Olimpici con l’intenzione di dare spazio alle finali di attrezzi. Secondo Abou Shabana “la ginnastica ritmica merita di mostrare la sua popolarità ai fan in un’arena piena non solo una volta, ma più volte sul più grande palcoscenico sportivo”.

CAMBIA LA VALUTAZIONE DELLA NOTA D

Ad essere interessata alle modifiche è la valutazione della nota D (difficoltà). Nel nuovo codice 2025-2028, il requisito massimo di elementi di difficoltà di corpo è stato ridotto da nove a otto in una routine, mentre il requisito di difficoltà d’attrezzo è stato ridotto da 20 a un massimo di 15 movimenti. Inoltre il numero massimo di elementi dinamici con rotazione è stato ridotto da cinque a quattro. La ratio è chiara. “Se le routine nel codice precedente erano piene di elementi, ora ci sarà più attenzione a danza ed espressione”, si legge sulla nota della federazione internazionale di ginnastica. “Abbiamo eliminato qualsiasi cosa combinata in modo da non essere sovraccaricati di elementi”, spiega Abou Shabana. “Non abbiamo consentito la ripetizione di elementi, per assicurarci che le routine sembrassero diverse. Ciò porterà più varietà nelle routine”. Il sistema di punteggio artistico porrà maggiormente l’accento sul carattere e sul tema dell’esercizio, sulle espressioni facciali e corporee, mentre le penalità di Esecuzione rimarranno le stesse del codice precedente, con detrazioni da 0,1 a oltre 1,0.

DAL 2026 IL FORMATO NELLE ROUTINE DELLE SQUADRE PER LOS ANGELES

Cambia la routine delle squadre senior, ma non quella delle ginnaste individuali che continueranno ad esibirsi con i quattro attrezzi tradizionali (cerchio, palla, clavette e nastro). Niente di nuovo quindi per Sofia Raffaeli, mentre le Farfalle nel 2025 dovranno esercitarsi su un esercizio con 5 nastri e un secondo esercizio misto con 3 palle e 2 cerchi (nel 2022-2024 era cinque cerchi il primo, tre nastri e due palle il secondo). Nel 2026 un nuovo format (che rimarrà invariato fino al 2028) con un esercizio con 5 palle e un secondo con 3 cerchi e 2 coppie di clavette. Sarà questo l’esercizio che vedremo a Los Angeles.

L’EVOLUZIONE DELLA ROUTINE PER LA GARA A SQUADRE

ENTRA IN GIOCO L’AI

La ginnastica vuole tenere il passo con i tempi. Questo vuol dire abbracciare anche l’intelligenza artificiale, senza però sostituire il giudizio dell’occhio umano. “La tecnologia sta cambiando molto velocemente e dobbiamo adattarci o resteremo indietro. Questa è una sfida. Vogliamo passare alla valutazione in tempo reale e introdurre l’intelligenza artificiale. Non vogliamo sostituire i giudici, ma aiutarli con l’intelligenza artificiale, guidarli se hanno un dubbio”, le parole di Abou Shabana. La stagione internazionale della ritmica inizierà il 4 aprile con la tappa di Coppa del Mondo a Sofia. Nello stesso mese gli appuntamenti a Baku (18 aprile) e Tashkent (25 aprile). Il circuito si concluderà con la tappa finale a Milano (18-20 luglio). Prima però spazio ai Campionati Europei in programma in Estonia a Tallin dal 4 all’8 giugno, mentre per i Mondiali ci sarà da attendere agosto (dal 20 al 24) a Rio de Janeiro.