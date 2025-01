Il Genesis Invitational cambia sede. Il torneo del PGA Tour, che si sarebbe dovuto disputare a Los Angeles dal 13 al 16 febbraio prossimo, si giocherà su un altro green a causa degli incendi che hanno devastato la città della California negli scorsi giorni. Lo ha confermato il massimo circuito nella giornata di ieri. Il montepremi del torneo è di 20 milioni di dollari. La sede non sarà dunque il Riviera Country Club a Pacific Palisades. Il PGA Tour, che sta individuando i modi in cui il torneo può supportare la comunità di Los Angeles, non ha menzionato potenziali location sostitutive o anche se l’evento rimarrà in California. Fondato nel 1926, il Riviera Country Club è da tempo la sede del Genesis Invitational e dovrebbe ospitare le gare di golf maschili e femminili alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Il circolo, risalente a quasi un secolo fa, si trova all’interno della zona di evacuazione antincendio, ma non è stato danneggiato dagli incendi nelle vicinanze.

La nota ufficiale

“Il PGA TOUR continua a concentrarsi sulla sicurezza e il benessere delle persone colpite dal disastro naturale senza precedenti nella Greater Los Angeles. Siamo grati per gli sforzi salvavita dei primi soccorritori e per l’instancabile lavoro svolto per porre fine ai tragici incendi. In collaborazione con Genesis, The Riviera Country Club e TGR Live, e per rispetto della situazione in evoluzione, abbiamo stabilito che il Genesis Invitational 2025 si svolgerà in una sede alternativa la settimana dal 10 al 16 febbraio. Nei prossimi giorni saranno forniti un aggiornamento sulla sede e ulteriori informazioni sul torneo. Il PGA TOUR sta individuando i modi più efficaci in cui il torneo può supportare la comunità di Los Angeles e gli sforzi di soccorso in corso”.

Lo scenario attuale