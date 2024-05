Ginnastica ritmica, Europei 2024: il 22 maggio il via a Budapest, Raffaeli sogna in grande

Tutto pronto per il 40° Campionato Europeo di ginnastica ritmica, al via mercoledì 22 maggio a Budapest, ultima chance di qualificazione per i Giochi di Parigi 2024 (Sofia Raffaeli si assicurò un posto per l’Italia già al Mondiale di Sofia 2022 così come poi fecero Milena Baldassarri e la squadra nazionale di Ritmica a Valencia nel 2023). L’intera competizione senior e le finali junior saranno trasmesse in streaming, all’estero, sulla piattaforma EBU Eurovision – Sport (eurovisionsport.com) mentre, in Italia, la copertura televisiva dell’evento sarà affidata alla Rai, interamente su Rai Play e con alcune finestre su Rai Sport, con la telecronaca di Andrea Fusco e il commento tecnico di Isabella Zunino Reggio. Raffaeli si presenta all’Europeo con l’argento vinto lo scorso anno a Baku nel concorso generale (oltre ai due ori nelle finali di specialità a palla e clavette). Occhi puntati tra le individualiste seniores anche su Milena Baldassarri e Tara Dragas. Senza dimenticare le Farfalle che vogliono sognare in grande a Budapest. Il programma junior, invece, vedrà impegnate Ludovica Platoni (Braccio Fortebraccio) al cerchio, Anna Piergentili (Ginnastica Fabriano) alla palla, Margherita Fucci (Cervia Ginnastica e Sport) alle clavette e Carlotta Fulignati (SG Terranuova) al nastro.

PROGRAMMA DI GARA

Mercoledì 22 maggio – Qualificazioni e classifica a squadre junior

09:00 – 11:00 Gruppo A – ITA J

11:15 – 13:15 Gruppo B

14:15 – 16:15 Gruppo C

16:30 – 18:30 Gruppo D

A seguire cerimonia di premiazione squadre junior

Giovedì 23 maggio – Qualifiche individuali senior e finali attrezzo junior

09:00 – 11:00 Senior Gruppo A (cerchio e palla)

11:15 – 13:15 Senior Gruppo B (cerchio e palla) – ITA S. – diretta Rai Play

14:15 – 16:15 Senior Gruppo C (cerchio e palla)

16:30 – 18:30 Senior Gruppo D (cerchio e palla)

19:45 – 20:55 Finali per attrezzo junior (cerchio e palla)

20:55 – 22:05 Finali per attrezzo junior (clavette e nastro)

A seguire cerimonie di premiazione junior: cerchio, palla, clavette e nastro

Venerdì 24 maggio – Qualificazioni Individuali senior

09:00 – 11:00 Gruppo C (clavette e nastro)

11:15 – 13:15 Gruppo D (clavette e nastro)

14:15 – 16:15 Gruppo A (clavette e nastro)

16:15 – 16:45 Cerimonia di apertura

17:00 – 19:00 Gruppo B (clavette e nastro) – ITA S. – diretta Rai Play

Sabato 25 maggio – Finali all around senior

10:00 – 13:10 Finale all around individuale senior – Gruppo B

14:10 – 17:20 Finale all around individuale senior – Gruppo A – diretta Rai Play

A seguire cerimonia di premiazione all around individuale senior

17:45 – 19:45 Finale all around a squadre Senior – Gruppo A – diretta Rai Play

20:00 – 22:00 Finale all around a squadre Senior – Gruppo B – diretta Rai Play

A seguire cerimonie di premiazione all around a squadre senior e Team

Domenica 26 maggio – Finali per attrezzo senior

10:00 – 11:10 Finali di specialità individuali – cerchio e palla – diretta Rai Sport

11:10 – 12:20 Finali di specialità individuali – clavette e nastro – diretta Rai Sport

Seguiranno le cerimonie di premiazione di cerchio, palla, clavette e nastro, oltre ai premi per la Ginnasta dell’anno 2023 e per la miglior performance 2023

13:35 – 14:25 Finale di specialità a squadre – 5 Cerchi – diretta Rai Sport

14:25 – 15:15 Finale di specialità a squadre – misto 3 nastri e 2 palle – diretta Rai Sport