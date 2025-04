A Sofia, in Bulgaria, va in scena la prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, con i primi due esercizi del concorso generale individuale ad aprire le danze, ovvero il cerchio e la palla. L’ucraina Taisiia Onofriichuk ha concluso la giornata in testa alla classifica, grazie a un ottimo punteggio di 57.900 che la porta a creare già un importante vantaggio sulle inseguitrici. Alle spalle dell’atleta ucraina, c’è Stiliana Nikolova, eroina di casa a quota 56.900, seguita da Alina Harnasko con 56.00. Sofia Raffaeli, al debutto in Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, conclude la prima giornata con 53.100, piazzandosi in dodicesima posizione. “Ho sbagliato un rischio con la palla mentre al cerchio è andata meglio. Non sono proprio soddisfatta della gara di oggi ma sono pronta per gli altri due attrezzi di domani”, dichiara l’azzurra. Il personale di 27.950 nel cerchio consente alla medagliata olimpica di ottenere un posto nella finale di domenica.

Viola Sella, alla sua quinta partecipazione alla Coppa del Mondo delle ‘big’, conclude la giornata in 23esima piazza e un totale di 51.400 punti. L’azzurra non è riuscita a qualificarsi per le Final Eight di attrezzo, in scena il 6 aprile, ma domani tenterà di rifarsi. ”Un lancio del cerchio non l’ho ripreso benissimo e quindi ho fatto una perdita mentre la palla abbastanza bene anche se di comune accordo con la mia allenatrice, Daniela Vergani, prima di entrare in gara abbiamo preferito togliere un po’ di rischi e quindi il punteggio è risultato più basso delle mie possibilità. Domani si ricomincia!”, ha affermato Sella al termine della prima giornata di gara.

La classifica vede Onofriichuk dominare il cerchio con 29.800, seguita da Nikolova a 29.200 e da Harnasko con 28.700 punti. Alla palla, spicca la statunitense Rin Keys, che stupisce con un buon 27.900. In prima posizione c’è di nuovo Onofriichuk con 28.100, con l’ucraina che ha dominato questa fase della tappa di Coppa del Mondo. La prova a Sofia, in Bulgaria, continua domani con clavette e nastro, due specialità fondamentali per ottenere un posto nelle finali di specialità. La gara sarà trasmessa domani in chiaro sul canale di La7.