Sono iniziate a Sofia, in Bulgaria, le Coppe del mondo 2025 di ginnastica ritmica: debutto complicato per Sofia Raffaeli, che fatica e chiude undicesima nel concorso generale. Dopo una stagione 2024 strepitosa conclusa con il bronzo alle Olimpiadi di Parigi, l’azzurra, alla prima vera prova internazionale del nuovo anno, si presenta con quattro esercizi completamente rinnovati. Una nuova sfida, quindi, unita al codice dei punteggi modificato.

Ne esce una prova con qualche sbavatura soprattutto al nastro e con la palla. Difficoltà testimoniate dai punteggi parziali: 27.950 al cerchio, 25.150 alla palla, 26.750 alle clavette e 24.750 al nastro; 104.600 il punteggio totale, che le è valso appena l’undicesimo posto nel generale. Inoltre, la marchigiana si è guadagnata l’accesso a una sola finale su quattro, quella del cerchio (sesta), mentre sarà la prima tra le riserve alle clavette.

Ginnastica ritmica: a Sofia in gara anche Viola Sella

In gara in Bulgaria anche Viola Sella, che prosegue nel proprio percorso di crescita accumulando ancora esperienza in vista delle prossime gare. La giovane atleta della “Forza e Coraggio” di Milano ha terminato il giro olimpico in 25^ posizione con 101.300 punti: spiccano, in particolare, le prove al nastro (25.900) e al cerchio (26.050), mentre restano da migliorare clavette (24.000) e palla (25.350).

In attesa delle finali di specialità, in programma domani, quindi, quest’oggi si è concluso il concorso generale individuale. A vincere questa prima tappa è stata l’ucraina Taisiia Onofriichuk, che ha offerto prestazioni di altissimo livello in tutti i quattro esercizi totalizzando 114.450 punti. Alle sue spalle la padrona di casa Stiliana Nikolova (110.650) e l’uzbeka Takhmina Ikromova (109.850).

L’appuntamento con le finali di specialità è fissato a domani, domenica 6 aprile, a partire dalle ore 11:30 con diretta su La7d. Il circuito FIG farà poi tappa a Baku (18-20 aprile) e a Tashkent (25-27 aprile) per concludersi con la finalissima di Milano in programma dal 18 al 20 luglio all’Unipol Forum.

Ieri i verdetti al cerchio e alla palla

Le prime due finali di specialità hanno già dato le prime indicazioni. Al cerchio, ancora una volta, è Onofriichuk a dominare con un ottimo punteggio (29.800), davanti ad una solida Nikolova (29.200) e ad un’agguerrita Harnasko (28.700). Bene anche Anastasiia Salos (28.700), Lian Rona (28.300), Takhmina Ikromova (27.850) e Daniela Pico (27.550). Alla palla, spicca la sorpresa americana Rin Keys, che con un brillante 27.900 si è inserita al secondo posto tra le finaliste, dietro all’ucraina Onofriichuk (28.100). Inseguono: Ikromova (27.700), Lucia Gonzalez (27.700), Nikolova (27.400), Harnasko (27.300), Viktoria Steinfeld (27.200) e Liliana Lewinska (26.950).