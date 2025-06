Il Palaghiaccio di Folgaria ospita i Campionati Assoluti di Ginnastica Ritmica: tre giorni di spettacolo, tecnica e adrenalina pura da seguire su Sportface Tv.

Si è svolta ieri, venerdì 13 giugno 2025, presso il Palaghiaccio di Folgaria (TN), la prima giornata dei Campionati Assoluti di Ginnastica Ritmica.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.