All’età di 28 anni, Alessia Maurelli ha annunciato l’addio alla ginnastica ritmica. La capitana della Nazionale italiana lo ha comunicato durante un evento organizzato a Ferrara e poi sul suo profilo Instagram, ricevendo centinaia di commenti di apprezzamento da parte degli utenti. La nativa di Rivoli saluta dopo dieci anni in Nazionale e dopo vent’anni di carriera. Lo fa pochi mesi dopo la medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi di Parigi 2024, la seconda dopo quella ottenuta ai Giochi di Tokyo 2020.

Le parole di Maurelli

È stato un lungo viaggio, ma ora è il momento di dire addio.

Grazie per avermelo fatto fare.

Grazie a tutti coloro che hanno condiviso il viaggio con me.

Sei mio esattamente come nient’altro.

Per sempre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@ale_maurelli)

Il palmarés dell’azzurra

Oltre alle due medaglie olimpiche, Maurelli vanta la bellezza di 139 medaglie internazionali, di cui 62 d’oro. Nelle otto partecipazioni ai Mondiali ha ottenuto cinque ori nelle specialità e un argento all-around, mentre nelle sei presenze agli Europei vanta quattro vittorie di specialità e quattro secondi posti nel concorso generale individuale.

Il matrimonio con il suo Massimiliano

Una delle ragioni alla base del suo ritiro è verosimilmente il desiderio di metter su famiglia con il suo Massimiliano. Proprio quest’ultimo era stato protagonista di una bellissima proposta di matrimonio a Parigi, dopo il bronzo conquistato dalle Farfalle. Per Maurelli si prospettava un possibile ritiro già dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 (dove era riuscita a riscattare l’amaro quarto posto di Rio 2016), invece ha proseguito salvo poi ritenere opportuno fermarsi dopo Parigi 2024.

Futuro da scrittrice?

In attesa di scoprire a chi passerà la fascia di capitano delle Farfalle, già si parla del possibile futuro di Alessia Maurelli. Una delle possibili strade sembra essere quella della scrittura, che l’azzurra ha già intrapreso tempo fa. Per l’editore ‘Il battello a vapore’ ha infatti scritto il libro ‘Vola come una farfalla’, che ha come protagonista Vittoria (nomen omen), seguito poi da ‘Graffia come una tigre’. In alternativa, non è da escludere un futuro in Federginnastica, che per molti anni è stata casa sua.

L’ultimo volteggio

Sarà possibile vedere in azione Alessia Maurelli ancora una volta. Nella giornata di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre, verrà infatti trasmesso in differita su La7 (ore 23.15) il Christmas Gym dal Teatro Regio di Parma