Ginnastica ritmica, al via venerdì gli Assoluti a Folgaria: diretta su Sportface TV

Le stelle della ginnastica ritmica tornano a brillare sulle cime del Trentino, nella sfida ai titoli della 54ª edizione dei Campionati Italiani Assoluti, in programma al Palasport di Folgaria da venerdì a domenica. Un weekend che vedrà protagoniste tante associazioni provenienti da tutto il Paese, nelle finali dei Campionati d’insieme Allieve, Giovanile e Open. Lo spettacolo sarà promosso, per il quinto anno consecutivo, dall’organizzazione della Federazione Ginnastica d’Italia in collaborazione con la società locale Gym Club Ala e con l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra, nell’ambito di una partnership federale con Trentino Marketing e il Comune di Folgaria.

Saranno ben 21 le ginnaste che si contenderanno l’alloro e, tra le favorite, c’è senza dubbio Sofia Raffaeli, vicecampionessa agli Europei di Budapest con la medaglia d’oro alla palla. L’atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato detiene il titolo nazionale da due anni consecutivi, dopo l’ultimo successo di Milena Baldassarri (Aeronautica Militare) avvenuto nel 2021. La compagna di allenamenti di Raffaeli alla Ginnastica Fabriano, ha anch’essa partecipato alla rassegna in Ungheria chiudendo al sesto posto, mentre lo scorso anno a Folgaria, aveva conquistato la medaglia d’argento. Occhio anche alle giovani Viola Sella, terza miglior individualista italiana, e a Tara Dragas che ha contribuito alla piazza d’onore del nostro paese nella classifica del Team Ranking agli Europei. Come da tradizione verrà inoltre assegnato il premio per il “10° Memorial Franco Ruffa” alla società che otterrà i migliori piazzamenti nelle finali d’Insieme Giovanile, Open e in una Final Eight individuale dell’Assoluto.

“Non potrei essere più felice che, per il quinto anno consecutivo, le migliori ginnaste d’Italia tornino a sfidarsi nello splendido scenario di Folgaria, in un connubio perfetto tra le bellezze del territorio dell’Alpe Cimbra e le magie delle étoile della Ginnastica Ritmica. Mi auguro che tutti i nostri appassionati, dei piccoli attrezzi e non solo, possano riempire gli spalti del Palaghiaccio, così come non hanno mai mancato di fare nelle precedenti edizioni. Ormai veniamo qui, sulla Montagna dei Campioni, dal 2020 e ci sentiamo davvero a casa. Ringrazio pertanto le amministrazioni locali, Trentino Marketing e l’APT Alpe Cimbra, la delegata provinciale FGI Micaela Baroni e la società organizzatrice, l’ASD Gym Club Ala, per aver realizzato e mantenuto vivo il progetto ideale di sport e turismo”, dichiara entusiasta Gherardo Tecchi, presidente della Federazione Ginnastica d’Italia.

La competizione si aprirà venerdì 7 giugno con le qualificazioni dell’Insieme Allieve e a seguire, alle 18.30, con la finale di categoria. Successivamente, dalle 20, prende il via il campionato assoluto che ricalca il programma internazionale e si dividerà in due parti, in vista dell’appuntamento di Milano all’Unipol Forum di Assago dal 21 al 23 giugno: cerchio e palla venerdì sera, clavette e nastro il giorno seguente, con l’assegnazione del titolo 2024 del concorso generale alla sera. Sabato 8 giugno andranno invece in scena le qualifiche per le gare di squadra Giovanile e Open. Domenica, infine, si conclude il programma con le finalissime dei due insiemi, Giovanile e Open (alle 9.45) e con le quattro specialità individuali (alle 12.15).

Le gare dei Campionati Italiani di ginnastica ritmica 2024 saranno visibili in diretta streaming su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP (disponibile sugli store iOS e Android). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale e tutti i risultati al termine per non perdersi alcuna emozione.