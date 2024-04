Ginnastica ritmica, a Torino si assegna lo Scudetto: Final Six in diretta su SportFace Tv

Un fine settimana di grande spettacolo. Questo è quello che attende gli spettatori di Sportface Tv e il pubblico del Pala Gianni Asti di Torino, dove sabato 6 e domenica 7 aprile le stelle della ginnastica ritmica daranno vita alla Final Six del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B dei piccoli attrezzi, “Trofeo San Carlo Veggy Good”. Si inizia sabato pomeriggio alle ore 17:00 con i play-off/play-out di Serie B e C che decreteranno le ultime due squadre salve o promosse in B per l’anno prossimo. Domenica dalle 12:00 i play-off di A2, con la terza, quarta e quinta classificata nella regular season si giocheranno l’ultimo posto disponibile per salire nella massima categoria.

Poi si entra ancor di più nel vivo: alle 14:15 parte la corsa Scudetto. Le sei big della stagione regolare si affronteranno nelle semifinali con i seguenti accoppiamenti sorteggiati la scorsa settimana: la favorita Ginnastica Fabriano affronterà l’Armonia d’Abruzzo di Chieti; l’Udinese se la vedrà contro la Forza e Coraggio di Milano; infine la Raffaello Motto di Viareggio sfiderà la San Giorgio ‘79 di Desio. Le tre vincitrici torneranno in pedana dalle 16:45 per l’atto conclusivo. In più, le gare della domenica saranno impreziosite dalle esibizioni delle Farfalle azzurre, che regaleranno al pubblico presentee due nuovi esercizi che porteranno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La Final Six di A1 – sia le semifinali che la finalissima – e i play-off di A2 saranno trasmesse in diretta streaming sulla nuova OTT SportFace TV. Federginnastica e la cross media company Nexting SRL, titolare nel marchio Sportface TV, hanno siglato un accordo che prevede la messa in onda in diretta e/o on demand di numerosi appuntamenti di artistica, ritmica e aerobica sulla piattaforma recentemente inaugurata. La fruizione delle gare sarà totalmente gratuita, previa registrazione. L’app di Sportface TV, fruibile anche via web (tv.sportface.it), è già disponibile sugli store iOS e Android.