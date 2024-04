Ginnastica, Maurelli: “Parigi per noi l’Olimpiade dell’anima”

Alessia Maurelli, leader della nazionale di ginnastica ritmica, bronzo ai Giochi di Tokyo e sul tetto del mondo a Sofia nel 2022, si racconta ai microfoni di Italia Team TV, nel nuovo episodio di “Italia Team Stories” sulla piattaforma OTT del Coni: “Il gruppo fa crescere, fa cambiare in meglio, ti porta ad essere una versione di te stessa ogni giorno migliore e a superare sempre nuovi limiti”.

La piemontese ripercorre i suoi 28 anni di vita all’insegna dello sport: “Fin da piccola sono sempre stata una bambina iperattiva. Ballavo, lanciavo cose e le prendevo al volo. Così i miei genitori capirono che ci fosse bisogno di farmi fare sport”.

Prima la danza classica, poi il nuoto e la ginnastica artistica. Sino alla scelta definitiva. E in testa, sin dalle prime gare, un grande obiettivo: “Ho sempre sognato i Giochi Olimpici. È una manifestazione in cui vedo speranza, un evento che va oltre la semplice gara sportiva. Ti porta ad affrontare lo sport e la vita in modo diverso”.

Quarta a Rio 2016 con le Farfalle, terza a Tokyo 2020, all’orizzonte c’è Parigi: “Adesso capisco davvero l’importanza e l’onore di essere capitana di una squadra come la nostra. Per me Rio è stata l’Olimpiade del cuore, Tokyo della testa, Parigi dell’anima. Ce la godremo pensando a tutto quello che abbiamo superato per prenderci ciò che ci spetta e che vogliamo”.