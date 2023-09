Ginnastica, il ritorno di Simone Biles dopo due anni: qualificata per il sesto Mondiale

Dopo uno stop di due anni a causa dei problemi di “twisties”, la pericolosa perdita di rilevamento nello spazio che espone gli atleti al rischio di lesioni quando atterrano dopo un esercizio, Simone Biles è tornata alle competizioni ad agosto e nel frattempo si è ufficialmente qualificata per i prossimi Mondiali di ginnastica ad Anversa, in programma a fine settembre. Sarà, anzi, sarebbe la prima statunitense a partecipare a sei edizioni della competizione iridata, e lo farebbe ad appena 26 anni.

Già, perché l’eccezionale ginnasta americana ha vinto il concorso generale per la selezione Usa per i Mondiali, che le garantisce un posto nella squadra, ma non ha ancora confermato la sua partecipazione ai Mondiali, ripubblicando solo il messaggio del Team USA, senza commenti. Come in molti ricordano, si era ritirata a metà programma di gare dalle Olimpiadi del 2021 a Tokyo per motivi di salute mentale e sicurezza, e non era certa di tornare a gareggiare.