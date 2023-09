Ginnastica, Corradini sulla sentenza del Tribunale: “Non mi sorprende”

Nina Corradini ha commentato la sentenza del Tribunale Federale della Fgi che ha comminato un’ammonizione a Emanuela Maccarani e assolto Olga Tishina. Le due erano indagate per abusi psicologici denunciati pubblicamente proprio da Nina Corradini e dall’ex farfalla Anna Basta: “Prendo atto della decisione del Tribunale sportivo, che purtroppo non mi sorprende. Scoprire che gli abusi subìti da me, Anna Basta e le altre vengono giustificati come “eccesso d’affetto”, mostra in maniera inequivocabile la distanza tra le atlete e l’organo che dovrebbe garantire la loro tutela”, ha dichiarato.