Ginnastica artistica, World Cup Doha 2024: Chiara Barzasi in finale alla trave e al corpo libero. Tre finali per gli uomini

Seconda giornata di esercizi a Doha, dove è in corso la quarta e ultima tappa della World Cup di Ginnastica artistica. Dopo un mercoledì avaro di soddisfazioni per i nostri portacolori, arrivano delle buone notizie dalle prove odierne. In campo femminile Chiara Barzasi riesce a centrare la finale sia alla trave, dove è quarta con un ottimo 12.900, che al corpo libero, con l’ottavo punteggio di 12.733. Non riescono ad accedere ad alcun atto conclusivo Martina Maggio, 13esima alla trave con 12.333, e Caterina Gaddi, che invece è 12esima al corpo libero con 12.466.

Tra gli uomini, Lay Giannini e Nicolo Mozzato rispettivamente con il settimo e ottavo punteggio (14.300 e 14.266) riescono ad accedere alla finale alle parallele. Giannini per un soffio non si ripete anche alla sbarra, dove è il primo degli esclusi e quindi sarà la prima riserva dopo il suo 13.633 odierno; finisce molto più attardato Nicolo Mozzato, 23esimo con 9.933. Il miglior risultato di giornata è però quello di Niccolo Vannucchi, quinto al volteggio con 14.383; 18esimo Lay Giannini, che ha totalizzato 13.250. Domani partono le finali di specialità, dalle 14.55 alle 18.35 italiane, con la prima parte delle sfide all’attrezzo (corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per i maschi, volteggio e parallele per le femmine). Sabato 20 aprile, sempre dalle 14.55 alle 18.35, la World Cup di Doha si concluderà con il resto delle finali: volteggio, parallele e sbarra maschili, trave e corpo libero femminili.