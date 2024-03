Ginnastica artistica, World Cup Baku 2024: Maresca e Iorio approdano in finale

E’ iniziata quest’oggi la tappa di Baku di World Cup 2024 di ginnastica artistica maschile e femminile. Dopo gli appuntamenti di Cairo e Cottbus (al quale gli italiani non hanno partecipato per via delle gare nazionali di Ancona), adesso le competizioni internazionali si spostano in Azerbaigian. Ottima performance da parte di Salvatore Maresca, che approda in finale negli anelli migliorando anche il suo punteggio di qualificazione rispetto alla tappa egiziana. L’azzurro ha messo in bacheca 14.600 punti validi non solo per la seconda posizione in classifica provvisoria, ma anche per un posto tra i migliori otto di questo attrezzo, dunque vola in finale e sabato il campano si giocherà le proprie carte contro i cinesi You Hao e Zou Jingyuan, il francese Samir Ait Said, l’inglese Harry Hepworth, l’atleta di Cina Taipei Lin Guan-Yi, l’egiziano Omar Mohamed e l’ucraino Igor Radivilov. Ventesimo posto per Edoardo De Rosa con 13.400 punti, mentre alle parallele pari soltanto trentottesimo posto per lui. Il campione italiano assoluto in carica, Mario Macchiati, con 14.033 sugli staggi si è fermato in quindicesima posizione.

C’è un’azzurra anche in finale delle parallele asimmetriche. Elisa Iorio ha mostrato ancora una volta tutto il proprio talento e si è qualificata con il secondo punteggio (14.466), a meno di un punto dall’algerina Kaylia Nemour, che l’azzurra ritroverà in finale insieme alla cinese Du Siyu, all’americana Katelyn Jong, alla svedese Jennifer Williams, alla filippina Levi Ruivivar, alla finlandese Maisa Kuusikko e alla ceca Vanesa Masova. Sofia Tonelli, all’esordio in campo internazionale, non è stata invece protagonista della sua migliore prestazione. Domani le qualifiche riprenderanno il volteggio, cavallo con maniglie e sbarra per la maschile, mentre la femminile la ritroveremo a trave e corpo libero.