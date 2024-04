Ginnastica artistica, Europei Rimini 2024: l’Italia Junior è argento nel concorso generale a squadre

L’Italia festeggia ancora nella seconda giornata degli Europei 2024 di ginnastica artistica in corso presso la Fiera di Rimini. Se ieri sera è stato celebrato lo storico bronzo di Yumin Abbadini nell’all-around individuale senior, quest’oggi sono gli Azzurrini a prendersi la scena. L’Italia Junior è d’argento nella prova squadre, non riuscendo per questione di centesimi a confermarsi campione d’Europa dopo l’oro conquistato nel 2022 a Monaco di Baviera. Tommaso Brugnami, Manuel Berettera, Pietro Mazzola, Diego Vazzola e Simone Speranza hanno dato spettacolo nella seconda suddivisione, totalizzando un punteggio complessivo di 240.230.

Grandi sorrisi e abbracci all’interno della squadra tricolore al termine della prova al corpo libero di Brugnami che ha chiuso la performance di squadra, ma i nostri hanno dovuto attendere qualche ora, ovvero che scendessero in pedana le nazioni dell’ultima suddivisione di gara, per conoscere il proprio destino. E la Gran Bretagna sul più bello ha smorzato – in parte – l’entusiasmo dell’Italbaby e dei supporters presenti sugli spalti. I britannici, che hanno ruotaton ello stesso ordine d’attrezzi dell’Italia, hanno chiuso la loro performance a 240.258 punti, guadagnando così il gradino più alto del podio per soli 28 millesimi. Il bronzo, invece è andato alla Francia, che si è fermata a 238.796.

Passando alle prestazioni individuali, sia Brugnami (80.565) che Berettera (78.899) hanno conquistato l’acceso alla finale del concorso generale individuale (domenica) rispettivamente con il secondo e il quinto punteggio complessivo. Sarà un tour de force per Brugnami, che sabato sarà in gara anche nelle finali di specialità al corpo libero, al volteggio e agli anelli; Berettera è tra i migliori otto alla sbarra insieme a Diego Vazzola e anche al corpo libero. Le uniche due finali di specialità senza azzurri saranno quelle al cavallo con maniglie e alle parallele. Sia le finali di specialità in programma sabato 27 aprile a partire dalle ore 10:00 che la finale dell’all-around individuale prevista per domenica 28, sempre a partire dalle ore 10:00 del mattino, saranno visibili in diretta su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP (disponibile sugli store iOS e Android).