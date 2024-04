Ginnastica artistica, Europei Rimini 2024: i convocati dell’Italia maschile Senior e Juniores

Sciolte le ultime riserve, il direttore tecnico della ginnastica artistica maschile Giuseppe Cocciaro ha ufficializzato la squadra che prenderà parte alla 36esima edizione degli Europei, quest’anno in programma alla Fiera di Rimini dal 22 al 28 aprile. A difendere il tricolore ci saranno i campioni in carica di Antalya 2023, Yumin Abbadini (Pro Carate), Matteo Levantesi (Virtus E. Pasqualetti Macerata), Marco Lodadio (Aeronautica Militare), Lorenzo Minh Casali e Mario Macchiati (Fiamme Oro). Presente anche Salvatore Maresca, che prenderà parte alla competizione da individualista. Ma a Rimini andranno in scena anche i campionati juniores e allora, seguiti dai tecnici Marcello Barbieri, Alberto Busnari e Marco Fortuna la squadra juniores sarà composta da Tommaso brugnami (Giovanile Ancona), Manuel Berettera (Artistica Brescia), Pietro Mazzola (Ginnastica Sampietrina), Simone Speranza (New Sport) e Diego Vazzola (Pro Carate).

La competizione maschile partirà nella giornata di mercoledì 24 aprile con le qualifiche dei senior, divisi in tre suddivisioni. L’Italia, sorteggiata nella terza, inizierà alla sbarra. Al termine delle prove, verrà assegnato il titolo all around individuale senior, detenuto dal turco Adem Asil dopo il trionfo in casa dello scorso anno. Dalla classifica del concorso di ammissione poi usciranno le otto squadre della finale di domenica 28 e i finalisti per attrezzo, divisi in due tranche: corpo libero, cavallo con maniglie ed anelli, venerdì 26; volteggio, parallele pari e sbarra, sabato 27. Tutte le finali senior saranno trasmesse da Rai Sport, con anche alcune finestre in programma su Rai Due.

Sarà giovedì 25 aprile la giornata in cui esordiranno gli Azzurrini della squadra juniores. Seconda suddivisione per i nostri portacolori, che inizieranno al cavallo. Alla sera il podio giovanile a squadre con i qualificati per le sei final eight di sabato mattina e i 24 che si contenderanno la vittoria domenica. Tutte le finali junior andranno in onda su Sportface TV, la piattaforma OTT di Sportface alla quale si può accedere gratuitamente previa registrazione al link tv.sportface.it o tramite l’APP Sportface su Android e iOS)