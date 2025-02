LNiccolò Vannucchi festeggia una nuova medaglia di bronzo a Cottbus, dove va in scena la Coppa del Mondo di ginnastica artistica. L’atleta della Gymnastic Romagna Team, già a podio nel corpo libero, si ripete al volteggio. Vannucchi ottiene un 13.933 con il primo salto, un Kasamatsu con due avvitamenti e mezzo, mentre nel secondo colleziona un 13.866 grazie alla ribaltata doppio. La media di 13.899 vale il terzo gradino del podio, alle spalle dell’armeno Artur Davtyan oro con due esecuzioni da 14.900 e dell’ucraino Nazar Chepurnyi, al secondo posto con 14.216. “Niccolò ha cercato molto bene gli arrivi – racconta l’allenatore Roberto Giussani – È stato tecnicamente molto pulito. Potrebbe fare due salti più complessi, però qui era ancora presto per rischiare. Ha avuto qualche problema a Montichiari, ci sarà tempo per provarci di nuovo. Devo dire che la scelta più conservativa ha pagato, anche perché i due davanti erano inarrivabili. Almeno al momento”.

Nelle parallele pari, ad avere la meglio è stato Kaito Sugimoto, autore di un 14.300. Secondo sul podio c’è Chepurnyi, che firma un 14.266. Terza piazza invece per l’olandese Jermain Gruenberg, più staccato a 13.966. Nella sbarra, Lorenzo Bonicelli sfiora il podio, terminando in quarta piazza con 13.800 a pari merito con l’olandese Gruenberg. La gara è vinta dal nipponico Shohei Kawakami, che stampa un 14.400. Seconda posizione per Robert Tvorogal, con il lituano che è artefice di un 14.333. Medaglia di bronzo invece per il turco Mert Efe Kilicer, atterrato su un 13.966.

VOLTEGGIO – LA CLASSIFICA

DAVTYAN Artur (Armenia) – 14.900 CHEPURNYI, Nazar (Ucraina) – 14.216 VANNUCCHI, Niccolò (Italia) – 13,899 MIRVALIEV, Abdulaziz (Uzbekistan) – 13.649 KAWAKAMI, Shohei (Giappone) – 13.166 KUNST, Beno (Slovenia) – 13.066 SCHULTZE, Tom (Germania) – 12.749 LOPEZ, Jose (Porto Rico) – 12.633

SBARRA – LA CLASSIFICA

KAWAKAMI, Shohei (Giappone) – 14.400 TVOROGAL, Robert (Lituania) – 14.333 KILICER, Mert Efe (Turchia) – 13.966 BONICELLI, Lorenzo (Italia) – 13.800 / GRUENBERG, Jermain (Olanda) – 13.800 LIUBIMOV, Ilia (Israele) – 13.533 GARNCZAREK, Kacper (Polonia) – 13.200 KUAVITA, Noah (Belgio) – 12.466

PARALLELE PARI – LA CLASSIFICA