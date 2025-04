Prima giornata di qualificazioni a Osijek (Croazia), dove si sta disputando la quarta tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica 2025. Presenti quattro azzurri: Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali e Gabriele Targhetta. Purtroppo, non sono arrivate finali di specialità nel day 1 di gara, nonostante la buona ginnastica presentata in campo gara dagli azzurri.

Bene nel cavallo con maniglie Targhetta, alla prima uscita internazionale dal 2024. Rammarico per una sbavatura tra le due flop che gli ha fatto saltare l’uscita di valore F. Punteggio totale di 13.866, per un soffio sfiora fuori dalla finale con il suo 11° posto a meno di due decimi dall’ultimo disponibile. Poco più indietro è finito Abbadini, che ha chiuso a quota 13.600.

Nel corpo libero Bartolini, alla prima gara post Olimpiadi, e Casali hanno portato a termine gli esercizi, ma alcuni arrivi non pulitissimi hanno penalizzato i due azzurri. Il ginnasta della Pro Patria Bustese ha totalizzato 13.166, arrivando 11° a tre decimi dalla final eight. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, invece, poco alle sue spalle con il totale di 13.000. Una partenza in salita ma nulla è perduto, oggi gli azzurri andranno a caccia del riscatto.

Tutto in diretta su Sportface TV

Oggi proseguono le qualifiche con la seconda giornata dedicata agli ultimi tre attrezzi GAM – dalle ore 15:00 rivedremo Casali a parallele e sbarra, su quest’ultima anche Abbadini, oltre a Bartolini sulla rincorsa del volteggio – e i due GAF (trave e corpo libero). Nella femminile, non ci sono italiane in gara in quanto impegnate nel prestigioso torneo internazionale “Trofeo Città di Jesolo” in programma proprio questo weekend.

Le finali di specialità di sabato 12 e domenica 13 aprile saranno trasmesse in diretta gratuita su Volare Tv, il canale della ginnastica ospitato da Sportface Tv, la OTT del gruppo Nexting, con il commento tecnico di Andrea Massaro. La fruizione di tutti i contenuti è completamente gratuita, previa registrazione. L’app di Sportface TV, utilizzabile anche via web (tv.sportface.it), è disponibile sugli store iOS e Android.

I risultati di giornata

CORPO LIBERO

Artem Dolgopyat (ISR) – 14.466 Milad Karimi (KAZ) – 13.866 Iwai Junnosuke (USA) – 13.766 Harry Hepworth (GBR) – 13.666 Anze Hribar (SLO) – 13.633 Eddie Penev (BUL) – 13.633 Abdulaziz Mirvaliev (UZB) – 13.433 Aurel Benovic (CRO) – 13.433

CAVALLO CON MANIGLIE

Nariman Kurbanov (KAZ) – 14.566 Gao Tianlong (CHN) – 14.533 Mamikon Khachatryan (ARM) – 14.466 Hamlet Manukyan (ARM) – 14.433 Shiao Yu-Jan (TPE) – 14.366 Zeinolla Idrissov (KAZ) – 14.300 Deng Hongsheng (CHN) – 14.133 Marko Samolec (CRO) – 14.000

ANELLI

Adem Asil (TUR) – 14.400 Eleftherios Petrounias (GRE) – 14.366 Artur Avetysian (ARM) – 14.333 Nikita Simonov (AZE) – 14.333 Vahagn Davtyan (ARM) – 14.066 Mehmet Ayberk Kosak (TUR) – 13.966 Harry Hepworth (GBR) – 13.833 Alexander Diab (USA) – 13.733

VOLTEGGIO

Yu Linmin (CHN) – 14.016 Jayla Hang (USA) – 13.599 Shallon Olsen (CAN) – 13.566 Teja Belak (SLO) – 13.516 Valentina Georgieva (BUL) – 13.466 Tijana Korent (SLO) – 13.133 Selina Kickinger (AUT) – 13.049 Bengisu Yildiz (TUR) – 12.999

PARALLELE ASIMMETRICHE