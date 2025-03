Ginnastica Civitavecchia e Pro Carate trionfano nella terza e ultima tappa di Regular Season del Campionato di A1 di ginnastica artistica. Un sabato ricco di emozioni di fronte al numeroso pubblico del PalaFitline di Desio, da dove sono arrivati i verdetti in vista dell’attesa Final 8. Manila Esposito con July Marano, Nunzia Dercenno e Naomi Pazon guida Civitavecchia alla vittoria con il punteggio di 161.050 punti, davanti alla Brixia con 156.950 e alla Libertas Vercelli che è di bronzo con 156.250. Al maschile Yumin Abbadini, Mario Macchiani, Diego Vazzola e Riccardo Villa trascinano la Pro Carate al successo con 239.750, davanti a Gymnastics Romagna Team (237.950) e Ares (233.550).

I VERDETTI

Al femminile, in una classifica generale che è data dalla somma delle migliori due prove su tre, vanno avanti Ginnastica Civitavecchia, Libertas Vercelli, Brixia, Forza e Coraggio, Renato Serra, Ginnastica Heaven, Ginnastica Riccione e Artistica 81. Salva GAL Lissone, mentre retrocedono in A2 Corpo Libero Gymnastic Team, Futuregym 2000 e Acrobatic Fitness.

Al maschile conquistano l’accesso alla Final 8 Gymnastics Romagna Team, Pro Carate, Ares, Virtus Pasqualetti, Ginnastica Ferrara, Ginnastica Sampietrina, Spes Mestre e Artistica Bresia. Salva la Giovanile Ancona, mentre retroceeedono Ginnastica Salerno, Ginnastica GAL e Panaro Modena.

I VERDETTI IN A2

In A2 GAF la terza tappa va alla Società Sport Bollate davanti ad A.G. Biancoverde Imola e Juventus Nova Melzo. Queste sono anche le tre promosse in A1, dato che Juventus Nova Melzo ha chiuso questa regular seeason in testa con 320,100 punti seguita da Biancoverde Imola con 301,400 e Sport Bollate con 300,400. Disputeranno invece il campionato di Serie B nel 2026 Fanfulla 1874, Ginnica Giglio e Ionica Gym, ovvero le tre retrocesse.

In A2 GAM successo di tappa alla Ginnastica Civitavecchia, che vince anche la classifica generale e viene promossa. Sul podio odierno Campania 2000 e A.G.S. Dilettantistica Eur. Quest’ultima sale in A1 insieme anche alla Pro Patria Bustese, rispettivamente terza e seconda nella generale. Le retrocesse in Serie B nel 2025 sono Polisportiva Celle, Raffaello Motto e Genzano.

I VERDETTI IN SERIE B

Venerdì era stata serata di verdetti per i campionati di Serie B in cui c’erano in ballo promozioni e retrocessioni. Nella B femminile l’Associazione Sportiva Dilettantistica GEAS si aggiudica la vittoria di tappa e chiude in prima posizione il campionato con annessa promozione. Salgono in A2 anche San Giuseppe e World Sporting Academy. In fondo alla classifica Aiace Ginnastica e G.S. Audace chiudono rispettivamente all’ultimo e penultimo posto, retrocedendo invece in Serie C. Auxilium, Ginnastica Trento, Fratellanza Savonese A.S.D. e Varesina Ginnastica e Scherma si sposteranno a FIrenze per i play-off/play-out di Serie B/C, mentre termina qui la stagione di Ghisalzoni GAL, Peenisola Sorrentina e Adesso Sport, tutte salve e confermate in B. La Ginnastica Fermo è la prima promossa in A2 maschile, insieme all’Artistica Stabia e al Centro Ginnastica Pontino. Vanno ai play-off/play-out Ginnastica Fortitudo 1875, Alfonso Casati Arcore e Ginnastica Gioy; salve Artistica Mugello, Santa Maria di Lestizza Società Sportiva e A.G. Kines Roma, mentre retrocedono in C la Ginnastica Francesco Petrarca 1877, l’Andrea Doria e la Gymnica Vicentina.