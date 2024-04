Ginnastica artistica, a Bologna presentati gli Europei di Rimini 2024: finali Juniores in diretta su Sportface TV

A Bologna sono stati presentati questa mattina, presso la Sala Stampa della Giunta dell’Emilia-Romagna, i campionati Europei di ginnastica artistica maschili e femminili che si terranno tra fine aprile e inizio maggio ai padiglioni della Fiera di Rimini. Le finali Juniores maschili e femminili del 27-28 aprile e 5 maggio, saranno trasmesse in diretta live in streaming, con commento in italiano, in esclusiva su Sportface TV, la piattaforma OTT di Sportface.

Hanno preso parte alla conferenza Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, l’Asse ssore allo Sport del Comune di Rimini Michele Lari, il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia cav. Gherardo Tecchi, il Presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati Europei Marco Borroni, la responsabile Direzione Regionale Emilia Est di BPER Banca Cecilia Bavera. Presenti inoltre diversi atleti delle due nazionali: per la Maschile Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio e il numero uno italiano assoluto Mario Macchiati, al Femminile le fate delle Fiamme Oro, Alice e Asia D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa per la femminile, argento europeo in carica. Ad accompagnarli, i DTN Giuseppe Cocciaro (GAM) ed Enrico Casella (GAF).

In conferenza il saluto del Presidente della Ginnastica d’Europa, Farid Gayibov: “È un piacere vedere un tale interesse mediatico per questi Campionati Europei. A pochi mesi dai Giochi Olimpici di Parigi, questo evento rappresenta il momento ideale per conquistare gli ultimi biglietti olimpici. Naturalmente, i titoli continentali sono già di per sé un premio meritato. A Rimini gareggeranno i più grandi nomi della ginnastica artistica. I nostri atleti meritano il loro momento sotto i riflettori e daranno vita a uno spettacolo favoloso per tutti”.

Ha poi preso la parola il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia cav. Gherardo Tecchi: “I campionati d’Europa di Artistica, maschile e femminile, saranno uno degli eventi dell’anno, in Italia, al pari degli Europei di Atletica, degli internazionali di Tennis a Roma o del Giro d’Italia. Nell’anno olimpico, senza mondiali, la rassegna continentale diventa l’appuntamento clou delle nostre discipline, una sorta di prova generale dei Giochi di Parigi. I migliori interpreti dei grandi attrezzi, junior e senior, arriveranno nella città di Romeo Neri, nella regione di Alberto Braglia, pionieri olimpionici dell’inizio del secolo scorso, per raccontarci la ginnastica moderna al principio di un nuovo millennio. Dopo l’edizione giovanile di Rimini, quarant’anni fa, l’Artistica europea torna in Emilia-Romagna, in un territorio dalla grande vocazione per i motori e l’attività motoria. Ringrazio, dunque, il Presidente Stefano Bonaccini e il suo staff, a cominciare dal Capo della Segreteria politica della presidenza, Giammaria Manghi, per l’ospitalità in una delle zone più affascinanti del Bel Paese, mix di cultura, benessere e intrattenimento, in una piccola provincia laboriosa e, contemporaneamente, grande meta turistica internazionale. Ringrazio tutti i nostri partner per il sostegno agli organizzatori – a cominciare da Sport Valley e da BPER Banca che ha voluto titolare la doppia competizione – e i gruppi sportivi militari e di pubblica sicurezza. Rimini, per due settimane, sarà la capitale della ginnastica, sulle rive di un Adriatico in primavera che si prepara alla stagione balneare, con la Nazionale azzurra maschile campione in carica e quella femminile d’argento che proveranno a festeggiare insieme, nel quartiere fieristico dopo un’incredibile staffetta tra Monaco di Baviera 2022 e Antalya 2023. E sulla “Strada” felliniana verso la Francia e la Ville Lumiere, in un lungo ponte, spaziale ma anche temporale tra l’Anniversario della Liberazione e la Festa dei Lavoratori, la manifestazione romagnola è destinata a rimanerci nel cuore, lasciandoci il dolce “Amarcord” dei momenti storici!”

Gli Europei tornano in Italia dopo l’appuntamento di Milano 2009, quando però vennero assegnati solo i titoli individuali e non quelli a squadre, e dopo Roma 1981, quando però si svolse solo l’edizione maschile. Tra medaglie individuali e di squadra, l’Italia può vantare 23 medaglie d’oro, 14 d’argento e 25 di bronzo. Il medagliere maschile è di 16 ori, 10 argenti e 17 bronzi, quello delle ragazze oggi presenti è di 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Gli abbonamenti e i biglietti per i Campionati Europei di Ginnastica Artistica di Rimini 2024 sono acquistabili sul circuito di Vivaticket a questo link.