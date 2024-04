Europei ginnastica artistica Rimini 2024, Brugnami è uno spettacolo: due ori e un argento. A medaglia anche Berettera

Ricordatevi questo nome: Tommaso Brugnami. È lui il protagonista assoluto di questa quarta mattinata di gare alla Fiera di Rimini, dove sono in corso gli Europei di ginnastica artistica. Il classe ’06 domina le finali di specialità juniores, conquistando ben due ori e un argento. La sua indimenticabile giornata inizia con il trionfo al corpo libero, dove è imprendibile per qualsiasi avversario grazie al punteggio di 13.866. Una breve pausa per la premiazione, sale sul podio per ricevere la medaglia e poi rieccolo in pedana, pronto al tour de force per gli esercizi al volteggio e agli anelli. Per quasi tutta la gara è suo il miglior punteggio al volteggio, ma proprio sul più bello il britannico Sol Scott gli toglie la prima posizione e il metallo più prezioso. Non c’è però neanche il tempo di rimanere delusi, perché trascorrono pochi secondi e arriva lo score dei giudici che gli assegnano l’oro agli anelli con 13.266. Questa volta l’avversario britannico, Gabriel Langton, deve inchinarsi alle prestazione del nativo di Ascoli Piceno. A impreziosire la splendida performance dell’Italbaby ci pensa anche Manuel Berettera, che conquista la medaglia di bronzo alla sbarra alle spalle del francese Mansard e del belga Schepers. Nella medesima finale è invece settimo Diego Vazzola. Di seguito, nel dettaglio, le classifiche di tutte le finali di specialità juniores andata in scena questa mattina.

CLASSIFICA FINALE CORPO LIBERO

1 ITA BRUGNAMI Tommaso 13.866

2 FRA MANSARD Anthony 13.500

3 FRA MOULLEC Alan 13.333

4 GBR SCOTT Sol 13.300

5 ITA BERETTERA Manuel 13.166

6 TUR AVCI Alperen Ege 13.066

7 AUT VETTER Gino 12.366

8 GBR MCPHILLIPS Evan 12.000

CLASSIFICA FINALE CAVALLO CON MANIGLIE

1 ARM MANUKYAN Hamlet 14.500

2 BUL IVANOV David 14.300

3 ARM KHACHATRYAN Mamikon 14.266

4 GEO DOLIDZE Dachi 14.033

5 AUT SCHWAIGER Alfred 13.700

6 IRL HICKEY James 13.466

7 LTU PADEGIMAS Kristijonas 13.033

8 HUN BOGYO Daniel Tamas 12.833

CLASSIFICA FINALE ANELLI

1 ITA BRUGNAMI Tommaso 13.266

2 GBR LANGTON Gabriel 13.233

3 AUT LINDPOINTNER Vincent 13.200

4 FRA MANSARD Anthony 13.133

5 ESP KOVACS Sergio David 13.033

6 BUL IVANOV David 12.900

6 UKR SHVED Sviatoslav 12.900

8 GER OEZTUERK Mert 12.800

CLASSIFICA FINALE VOLTEGGIO

1 GBR SCOTT Sol 14.466

2 ITA BRUGNAMI Tommaso 14.200

3 ESP KOVACS Sergio David 14.016

4 CZE DANEK Jonas 3.766

5 FRA MANSARD Anthony 13.699

6 FRA MANGALA-BIMA Karim 13.583

7 GER JAFFER Elias 13.566

8 ROU PUICEA David 13.283

CLASSIFICA FINALE SBARRA

1 FRA MANSARD Anthony 13.433

2 BEL SCHEPERS Kyano 13.333

3 ITA BERETTERA Manuel 13.300

4 UKR RUDYI Ivan 13.266

5 SUI OBERHOLZER Nico 13.033

6 AUT SCHWAIGER Alfred 13.000

7 ITA VAZZOLA Diego 12.633

8 ESP GIRALDEZ Alvaro 12.000

9 GBR SCOTT Sol 11.833

CLASSIFICA FINALE PARALLELE

1 GBR CHOWDHURY Uzair 14.066

2 FRA MANSARD Anthony 13.700

2 GER EDER Jonas 13.700

2 UKR SHVED Sviatoslav 13.700

5 GBR LANGTON Gabriel 13.500

6 FRA CAMILLERI Nathan 13.033

7 BUL IVANOV David 12.666

8 UKR RUDYI Ivan 12.566