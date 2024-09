Ginnastica aerobica, Mondiali Pesaro 2024: Italia in finale nel trio, gruppo, dance e step. Promossa anche Ciurlanti

Si è aperta oggi a Pesaro la diciottesima edizione del Campionato Mondiale di Ginnastica Aerobica (visibile in diretta su Sportface TV). Nella giornata di gare odierna alla Vitrifrigo Arena sono andate in scena le qualificazioni dell’individuale femminile, del trio, del gruppo, dell’aero dance e dell’aero step. Nel trio Sara Cutini, Francesco Sebastio e Davide Nacci staccano il pass per la finale (in programma domani, sabato 28 settembre, alle 17:30) e lo fanno con il quarto miglior punteggio: 20.333 (Difficoltà 3.333 Qualità artistica 9.150, Esecuzione 7.850). Davanti a loro solamente Romania (20.600), Cina (20.583), Francia (20.497). Qualificate in finale anche Bulgaria (20.238), Vietnam (20.072), Spagna (19.777) e Ucraina (19.683). Primo degli esclusi e quindi prima riserva l’altro trio azzurro composto da Alice Pettinari, Arianna Ciurlanti e Nicole Alighieri (19.629).

Nell’individuale femminile è Arianna Ciurlanti l’azzurra a qualificarsi per l’ultimo atto, fissato alle 17:30 di domani. La 21enne di Macerata totalizza 20.250, frutto di 3.550 di difficoltà, 8.650 di qualità artistica e 8.050 di esecuzione, punteggio che vale la quinta piazza, davanti alla connazionale Sara Cutini, che resta fuori dalla finale (20.150 per lei) per via del regolamento che prevede un solo posto per nazione. Primo punteggio per la giapponese Riri Kitazume (21.100), davanti all’ucraina Anastasiia Kurashvili (20.950), alla francese Maelys Lenclos (20.650), alla brasiliana Silva Tamires (20.500). Settima la greca Faidra Vasileia Diamanti (20.100), seguita dalla bulgara Borislova Ivanova (20.100). In finale anche la cinese Feng Lei, decima con il totale di 19.950.

Nel gruppo arriva una grande soddisfazione per l’Italia che sarà di scena nella finalissima di domenica alle 15:30. Gli azzurri Marcello Patteri, Matteo Falera, Sara Cutini, Francesco Sebastio e Davide Nacci chiudono la fase di qualificazione al primo posto con il totale di 20.333 (Difficoltà 3.333, qualità artistica 9.200, esecuzione 7.800). Promosse in finale anche Romania (20.188), Vietnam (20.072), Cina (19.933), Francia (19.702), Ungheria (19.505), Spagna (19.216) e Corea del Sud (19.050).

Nella dance arriva il quarto posto per Giorgia Frigeni, Alice Pettinari, Marcello Patteri, Arianna Ciurlanti, Sofia Cavalleri, Lucrezia Rexhepi, Nicole Alighieri e Andrea Colnago. Per loro punteggio di 17.300 (qualità artistica, 8.850, esecuzione 8.450). Meno solo di Ungheria (17.750), Corea del Sud (17.700) e Romania (17.350). A staccare il pass per la finale di domenica (ore 16:00) anche Cina (17.200), Portogallo (16.900), Giappone (16.700) e Ucraina (16.700). Nello step quinto punteggio (16.800) nella prima fase odierna per la formazione italiana. In gara sempre Frigeni, Pettinari, Cavalleri, Alighieri e Colnago. Con loro anche Elisa Marras, Elena Ciccarelli e Riccardo Cenci.