Le parole di Gigio Donnarumma dopo la vittoria della Champions League con il Psg aprono a un possibile addio del portiere della Nazionale, che potrebbe tornare in Italia.

Gigio Donnarumma apre a un futuro lontano da Parigi. E lo fa dopo la vittoria del suo Psg in finale di Champions League contro l’Inter. Nel post-partita di Monaco, tra i festeggiamenti, infatti, il portiere della Nazionale non ha nascosto dubbi su una sua permanenza in Francia.

“Dopo tante critiche arriva una vittoria importantissima, ma vincere l’Europeo resta il successo di cui sono più orgoglioso. Psg? Non so se resto, vediamo nelle prossime settimane. Ora andrò in Nazionale e vedremo cosa accadrà”.

Una carriera vincente

Donnarumma, che ha iniziato la sua carriera al Milan da giovanissimo, prima di approdare nell’estate del 2001 in Francia, al Psg, squadra nella quale ha vinto tutto. Ora andrà a giocarsi il Mondiale per Club in America da protagonista, anche con un occhio al Pallone d’oro.

Il rinnovo o l’addio?

Subito dopo partiranno tutte le riflessioni del caso sul suo futuro, a cominciare da un rinnovo di contratto tutt’altro che scontato. E la situazione è monitorata da diversi club in giro per il mondo: a cominciare dall’Italia, dove Inter e Napoli potrebbero ripartire senza Sommer e Meret (quest’ultimo seguito con attenzione dal Milan). Ma su Donnarumma ci sono da tempo anche gli occhi della Premier League, con il Manchester City in prima fila.