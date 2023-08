Ginnastica ritmica, Mondiali Valencia 2023: Farfalle di bronzo ai cinque cerchi

Si chiude con una medaglia di bronzo l’avventura dell‘Italia ai Mondiali di ginnastica ritmica 2023 di Valencia. In questa domenica dedicata alle finali di specialità a squadre le Farfalle riescono a salire sul podio nell’esercizio con i cinque cerchi. Un’altra prova di forza e talento da parte delle ragazze di Emanuela Maccarani a due giorni di distanza dal pass Olimpico per Parigi guadagnato nell’All-Around. La capitana Alessia Maurelli con le sue compagne di squadra Martina Centofanti, Agnese Duranti, Laura Paris e Daniela Mogurean sono salite sul terzo gradino del podio grazie a un punteggio di 35.850 ottenuto sulle note di “They Don’t Care About Us”. Festa a metà anche per le beniamine di casa spagnole, che devono accontentarsi del bronzo con 36.100. L’oro è infatti andato alla Cina con uno score di 36.550