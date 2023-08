Formazioni ufficiali Fiorentina-Lecce, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lecce, match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. Al Franchi i viola cercano un’altra vittoria per restare al comando della classifica e preparare al meglio l’operazione rimonta in Conference, ma anche i salentini hanno trionfato all’esordio e vogliono ripetersi. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 18.30 di domenica 27 agosto, di seguito le scelte dei due tecnici, Italiano e D’Aversa.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-LECCE

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura; Sottil; Beltran.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Gonzalez, Rafia; Almqvist, Strefezza, Banda.