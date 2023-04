Ginnastica ritmica, Final Six Torino 2023 oggi in tv: orario e diretta streaming

Il programma, con l’orario e la diretta streaming, delle Final Six 2023 di ginnastica ritmica in programma a Torino. Al Pala Gianni Asti è il momento del gran finale del campionato italiano. La Fabriano rimane la grande favorita, trascinata dalla stella azzurra Sofia Raffaeli. Appuntamento oggi, domenica 30 aprile, a partire dalle ore 14 con le semifinali, mentre le finali sono in programma alle ore 16.

Diretta tv – La Final Six sarà trasmessa in diretta su La7 a partire dalle ore 14.

SEGUI LA DIRETTA