Ginnastica ritmica, Farfalle premiate con l’Amelia Earhart

Riconoscimento speciale per le Farfalle della Ritmica, premiate con l'”Amelia Earhart” del Club Zonta Roma Capitolium. La scultura realizzata dalla ceramista Albertina D’Onofrio è stata consegnata, si legge nelle motivazioni, a “ragazze straordinarie che con la loro tenacia e con il loro spirito di squadra sono riuscite a perseguire il proprio sogno e a raggiungere le vette piu’ alte delle competizioni dei piccoli attrezzi, rappresentando l’Italia e i nostri colori e, soprattutto, un esempio per tutte le bambine che, come loro, sognano di volare”. Zonta International è un’organizzazione mondiale – riconosciuta dall’Unesco, dall’Unicef, dall’Unifem e presente al Consiglio d’Europa – che opera per la difesa dei diritti femminili. Ogni anno, per l’Amelia Earhart day, viene assegnato un riconoscimento a una donna che, come l’aviatrice, si sia distinta per essere riuscita a raggiungere, con determinazione, il proprio obiettivo. Tra le vincitrici del premio, in passato, anche la senatrice Emma Bonino e l’attrice Paola Cortellesi.