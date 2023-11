Sprint Race GP Valencia 2023, Bagnaia: “Sbagliato la scelta della gomma dietro, posso lottare per il podio”

“Oggi abbiamo sbagliato la gomma dietro. Stamattina mi trovavo bene, ma le condizioni sono cambiate. Non riuscivo a riproporre in gara il passo di stamattina”. Queste le parole di Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, dopo il quinto posto nella Sprint Race a Valencia. “È stato un peccato perché avrei voluto avere un gap sostanzioso in vista di domani. Sicuramente il nostro potenziale nelle gare lunghe verrà fuori. La prima idea di gara stamattina era dura-soft, poi abbiamo corso con la media-media. Nelle Sprint non ho mai lo stesso feeling che ho nelle altre situazioni. L’obiettivo era finire nei primi cinque se Martin avesse vinto. Domani abbiamo il passo per lottare per il podio. Sono partito con l’idea di vincere, ma non avevo la stessa accelerazione di stamattina. Mi sono accorto che sarebbe stata una gara dura nel momento dell’incrocio con Martin”, ha concluso Bagnaia.