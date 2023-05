Ginnastica ritmica, Europei Baku 2023: Sofia Raffaeli conquista l’argento nell’all-around

Sofia Raffaeli generalmente non sbaglia due volte di fila e oggi ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione agli Europei di ginnastica ritmica di Baku. La giovane campionessa azzurra – che non era andata oltre il sesto posto nella qualifica – si presenta vogliosa di prendersi una rivincita e soprattutto salire su quel podio che le era mancato nel concorso generale della scorsa edizione della rassegna continentale. Arriva una medaglia d’argento all-around per Sofia, che chiude totalizzando un punteggio di 129.550 con il quale riesce a fare anche meglio della bulgara Stiliana Nikolova (129.500), contro la quale si sta contendendo in questi mesi il primato in Coppa del Mondo. L’oro, però, è andata ad un’altra ginnasta bulgara, ovvero Boryana Kaleyn con il suo 131.000 totale.

“Sicuramente sono molto più felice rispetto alle qualifiche, sono riuscita a fare tutti e quattro gli attrezzi senza errore – ha dichiarato l’azzurra al termine della gara -. Detto ciò, non sono del tutto soddisfatta della gara in generale perché sono conscia di non aver fatto il mio massimo e finché non avverrà non mi potrò mai considerare veramente soddisfatta. In ogni caso sono felice di aver conquistato una medaglia d’argento che dedico a tutta l’Italia che crede in me”.

Una Raffaeli, come già sottolineato, totalmente diversa rispetto a quanto vista nella qualifica: “Ho metabolizzato gli errori che ho fatto, cercando di capire cosa è successo e oggi ho provato un approccio diverso per questa gara e fare il possibile per ottenere una medaglia. Alla fine va bene così, ho tre finali di specialità domani in cui cercare di riscattarmi”.