Cremonese-Bologna, Ballardini: “Se siamo questi, è giusto retrocedere. Non siamo all’altezza”

“Il Bologna è stato superiore in tutto, anche come serietà, complimenti a loro, è stata una bella lezione. Se noi siamo questi, è giusto andare in Serie B. Vuol dire che non siamo all’altezza, è molto grave”. È il durissimo commento di Davide Ballardini dopo la sconfitta per 5-1 della sua Cremonese allo Zini contro il Bologna. La retrocessione non è ancora aritmetica, ma la certezza potrebbe arrivare in questo turno di campionato: “Concediamo troppi angoli agli avversari, siamo superficiali anche con la palla tra i piedi. Non siamo mai stati in partita, siamo stati sovrastati in ogni zona del campo”, spiega ai microfoni di Dazn. Ballardini chiede scusa ai tifosi: “Se c’è una parte che è all’altezza sono le persone che sostengono la Cremonese. Se vedono una prestazione del genere, non ci possono passare sopra”. E sul suo futuro: “Questo è l’ultimo dei pensieri che abbiamo, oggi è stato umiliante per tutti noi a partire dall’allenatore”.