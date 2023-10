LIVE – Mondiali ginnastica artistica Anversa 2023: qualificazioni maschili e femminili in DIRETTA

La diretta testuale live delle qualificazioni maschili e femminili dei Mondiali di ginnastica artistica 2023, in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad Anversa, in Belgio. Inizia l’avventura dell’Italia nella rassegna iridata, che oltre alle medaglie assegna anche i pass olimpici per Parigi 2024. Scendono in pedana sia gli azzurri (impegnati nella sesta divisione) sia le azzurre (inserite nella prima suddivisione). La formula è la solita: cinque atleti a disposizione, quattro in pedana per attrezzo, potendo scartare dal totale di squadra il punteggio peggiore. Si preannuncia grande spettacolo: chi accederà alle finali? L’appuntamento è per le ore 12.15 di domenica 1 ottobre per la suddivisione dell’Italia maschile, mentre le Fate scenderanno in pedana dalle ore 16.00 all’Antwerp Sportpaleis di Anversa, in Belgio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live delle qualificazioni dei Campionati del Mondo di ginnastica artistica 2023 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

PROGRAMMA E COME VEDERE LE GARE IN TV

I CONVOCATI DELL’ITALIA

GINNASTICA ARTISTICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

_________________________________________________________________