Nainggolan: “Alla Roma avevo tutto per essere felice, all’Inter mi cagavano il ca**o”

“La verità è che la Roma mi ha cambiato la vita: avevo tutto quello che mi serviva per essere felice. Un bel guadagno, i tifosi mi adoravano, una città dove potevo divertirvi come dicevo io. E non mi rompevano il ca**o, mi dicevano che potevo fare quello che volevo fuori dal campo, dovevo solo dare il massimo quando giocavo”. Lo ha detto Radja Nainggolan in un’intervista al podcast del Caffettino: “Mentre a Roma avevo trovato la mia dimensione, una volta all’Inter lì mi cagavano il ca**o per ogni cosa: dalla società alla gente, non ero a mio agio”.