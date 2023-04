Ginnastica artistica, World Cup 2023: dopo l’Europeo gli azzurri ripartono da Il Cairo

Tutto pronto per una nuova tappa della World Cup 2023 di ginnastica artistica maschile e femminile, che nel prossimo weekend, dal 27 al 30 aprile, andrà in scena a Il Cairo in Egitto. Si tratta del terzo appuntamento stagionale, il primo dopo l’Europeo di Antalya. In pedana saranno protagonisti molti atleti italiani: tra le donne presenti Alice D’Amato, Asia D’Amato e Giorgia Villa delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, guidate dal Direttore Tecnico della sezione Enrico Casella. In campo maschile, invece, spiccano le presenze di Mario Macchiati, Nicolò Mozzato, Salvatore Maresca e Ares Federici scelti dal DTN Giuseppe Cocciaro ed accompagnati in gara dai tecnici Gianmatteo Centazzo e Marcello Barbieri.

Completano la delegazione gli ufficiali di gara Diego Lazzarich, anche capo della spedizione, e Maria Cocuzza, oltre al fisioterapista Vincenzo Lancini. Per quanto riguarda le finali di specialità è prevista la diretta televisiva sui canali Rai, in entrambe le giornate a partire dalle ore 14. Sabato 29 aprile collegamento con Rai Sport, mentre domenica 30 aprile la gara integrale sarà su Rai Play.