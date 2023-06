Ginnastica artistica, World Challenge Cup Osijek: zero presenze azzurre in finale

Si è aperto un nuovo fine settimana di World Challenge Cup di ginnastica artistica ad Osijek, senza, però, presenze italiane. Nella giornata di sabato cinque sono state le finali andate in scena, due in campo femminile e tre quelle maschili. Tra le donne Georgia Godwin precede l’ungherese Macksay e la canadese Pedrick al volteggio. Alle parallele vince invece l’olandese Naomi Visser, con la Godwin questa volta seconda e la slovacca Mokosova sul terzo gradino del podio. Tra gli uomini al corpo libero vince il bulgaro Eddie penev davanti al turco Onder e all’ungherese Meszaros. Al cavallo con maniglie doppietta armena, con Khachikyan e Davtyan che hanno precedeto l’ucraino Kovtun. Quest’ultimo si è però aggiudicato la prova alle parallele, con seconda posizione per il turco Arican e terza per il brasiliano Souza.