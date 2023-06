Inter-Manchester City, Casini: “Speriamo vada bene, essere qui è già un successo”

“Essere qui protagonisti è in ogni caso un grandissimo successo”. Queste le parole del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, direttamente da Istanbul per la finale di Champions League Inter-Manchester City che avrà inizio alle ore 21 di stasera: “Ci aspettiamo tutti una bellissima partita, le quote le conosciamo ma il calcio è bello perché c’è sempre un 50% di imprevedibilità. Speriamo che vada bene”.