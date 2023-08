Ginnastica artistica, Simone Biles incanta al corpo libero ai campionati statunitensi (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 41

Simones Biles vince il concorso generale individuale dei Campionati Statunitensi per l’ottava volta in carriera, come nessuno è mai riuscito a fare prima di lei. L’olimpionica, al ritorno alle gare dopo i due anni di stop, è stata l’unica atleta a terminare i due giorni di gara a San Jose con due punteggi pari o superiori a 15. Una routine sensazionale al corpo libero (con un D Score di 6.8) le è valsa la standing ovation e il punteggio di 15.400. “È stata la migliore routine a corpo libero che le abbia mai visto fare”, ha detto il suo allenatore, Laurent Landi.