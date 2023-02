Snodo Champions: Pioli e il caso Leao, Sarri valuta Cataldi, Mourinho ritrova Wijnaldum

Se Milan-Roma ha innescato la crisi di risultati, Milan-Torino di Coppa Italia l’ha probabilmente certificata. E oggi Stefano Pioli torna a sfidare Ivan Juric che l’11 gennaio agli ottavi del torneo nazionale era riuscito a rovinare i piani di Giroud e compagni anche in 10 uomini. Oggi un remake, che ha il sapore di riscatto, con Pioli che ha un solo risultato per non perdere terreno in chiave Champions. Dopo la sconfitta nel derby e l’atteggiamento passivo mostrato dai rossoneri, il tecnico torna ad affidarsi al suo giocatore più rappresentativo. Rafael Leao è partito dalla panchina nelle ultime due partite di Serie A, ma il portoghese non guarderà gli 11 titolari da fuori per la terza volta di fila (come non accade dal luglio 2020). Con il discorso rinnovo che non decolla, Leao cerca un gol o un assist. Da tre partite, il portoghese non partecipa alle reti della squadra e Pioli spera di vederlo tornare protagonista. Scalpita Rebic, che al Torino ha segnato cinque reti e una tripletta (l’unica in carriera). Il Milan è attualmente sesto a 38 punti, ma con una vittoria potrebbe tornare tra le prime quattro. Anche perché la ventiduesima giornata offre lo scontro diretto tra Lazio e Atalanta. Gasperini non può contare sugli squalificati Maehle e Muriel e deve fare a meno anche dell’infortunato Pasalic. Sarri deve valutare Cataldi (non al meglio) con Vecino (più di Marcos Antonio) pronto in cabina di regia in caso di forfait dell’azzurro. Per il resto, occhi puntati su Ciro Immobile, gestito col minutaggio contro Juventus e Verona. Tornerà dal 1′ Felipe Anderson, mentre Pedro prova ad insidiare Zaccagni.

Meno dubbi per Josè Mourinho. Salutato Nicolò Zaniolo, lo Special One, in vista del Lecce, valuta i volti nuovi della seconda parte di stagione. Per Solbakken 3′ in quattro gare, Llorente è fresco d’esordio ma al momento nelle gerarchie è davanti a Kumbulla. Le altre new entry non vengono dal mercato: Gini Wijnaldum è recuperato e cerca i primi minuti (più probabile col Verona in casa che col Lecce), mentre Karsdorp ha ricucito gradualmente con Mou e insegue il rientro tra i convocati. Al Via del Mare la Roma cerca punti per consolidare il terzo posto con 40 punti (8 in più della scorsa stagione) e cerca il sorpasso sull’Inter, impegnata lunedì con la Sampdoria. Inzaghi si prepara a rilanciare dal 1′ Brozovic, mentre Lukaku dovrebbe essere destinato nuovamente alla panchina. Occhio alla difesa in zona gol. De Vrij e Acerbi in due hanno segnato cinque reti a testa in carriera contro i blucerchiati. Ci si aggrappa anche alla fame da gol dei difensori quando si è più vicini al sesto posto che al primo.