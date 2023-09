Salernitana, Dia recupera per il Frosinone: Paulo Sousa verso la convocazione del senegalese

Forse per Paulo Sousa la partita contro il Frosinone potrebbe essere decisiva in ottica di futuro prossimo. L’avvio di stagione è stato per niente esaltante e quindi il presidente Iervolino attende delle immediate risposte. Molto, forse, è dipeso dall’assenza in attacco di Boulaye Dia che, solo nei giorni scorsi, è rientrato in quel di Salerno. Ora sarebbe pronto per ritornare in campo. Paulo Sousa ci spera.

L’attaccante si è allenato regolarmente con il gruppo, con gli esiti degli esami diagnostici a cui si è sottoposto che non hanno evidenziato infortuni. La punta senegalese potrebbe inizialmente partire dalla panchina anche per dare un segnale al gruppo. Scalpita Ikwuemesi che, adesso, dovrebbe tranquillamente vincere il ballottaggio con Botheim, vista la scialba prova offerta dal norvegese contro il Torino. Nel frattempo il presidente Danilo Iervolino con tutta probabilità domattina presenzierà alla Santa Messa nella cattedrale di San Matteo a Salerno per celebrare il Santo Patrono cittadino. Il presidente della Salernitana sarà accompagnato dall’amministratore delegato, Maurizio Milan