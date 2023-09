Ginnastica artistica, Campionati Italiani: Mario Macchiati trionfa nell’all-around davanti a Abbadini e Casali

Mario Macchiatti trionfa nell’all-around dei Campionati Assoluti di ginnastica artistica. Il ginnasta della Fermo 85 conquista il titolo mettendo insieme in due giri completi, tra la gara 1 di giovedì e oggi, 164.350 punti. Battuti Yumin Abbadini, con il personale sui dodici attrezzi di 164.100, e Lorenzo Casali che mette insieme 163.650 punti e conquista il bronzo del concorso individuale maschile. Quarta piazza per Lorenzo Bonicelli della Ghislanzoni GAL, protagonista di una entusiasmante rimonta fino a quota 162.650. Il prossimo obiettivo sono iMondiali di Anversa, qualificanti per i Giochi di Parigi 2024, e in programma da 30 settembre all’8 ottobre. Il migliore di oggi, comunque, è stato il cubano Manrique Larduet, in forza alla Ginnastica Civitavecchia, con il totale di 166.950. Il ginnasta di Santiago è in gara in sovrannumero, come previsto dal regolamento federale, poiché è un ginnasta straniero quindi partecipa alla competizione ma non concorre per il titolo italiano. La cinque giorni degli Assoluti torna domani, dalle 15.15, quando lo speaker Mattia Faccia darà il via alle finali di specialità, sempre live sulla tv della Ginnastica, col la telecronaca di Giorgia Baldinacci e il commento tecnico di Ilaria Colombo e Andrea Massaro.