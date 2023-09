80 milioni di euro spesi appena 4 anni fa, e adesso Nicolas Pepé rescinde il suo contratto con l’Arsenal. L’esterno, arrivato per la cifra record dal Lille nel 2019, sta per salutare ufficialmente l’Inghilterra, rescindendo proprio il suo contratto. Il futuro sarà in Turchia, al Trabzonspor. Ufficialità attesa nelle prossime ore.