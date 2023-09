Calendario Mondiali 2023 ginnastica artistica: programma, orari e diretta tv

Il calendario dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica, in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad Anversa (Belgio): ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Altro importante appuntamento in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024: la Nazionale italiana è in partenza verso il Belgio, dove si svolgerà la rassegna iridata che metterà in palio altri 9 pass olimpici per gli uomini e altrettanti per le donne. Viste le assenze di Asia D’Amato, Martina Maggio e di Giorgia Villa, Enrico Casella punta tutto su Alice D’Amato, Elisa Iorio, Veronica Mandriota, Manila Esposito e l’esordiente Arianna Belardelli (Angela Andreoli sarà la riserva, anche lei fisicamente non al meglio). Al maschile, invece, scenderanno in pedana Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati e, in panchina, Lorenzo Bonicelli.

Diretta tv – Le finali, in programma da martedì 3 ottobre, verranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD e in streaming su Rai Play. Domenica 8 ottobre la gara sarà disponibile anche su Rai Due.

IL CALENDARIO COMPLETO

Sabato 30 settembre

Qualificazioni GAM

ore 10 – 11.50: Suddivisione 1

ore 12.15 – 14.05: Suddivisione 2

ore 16 – 17.50: Suddivisione 3

ore 18.15 – 20.05: Suddivisione 3

Domenica 1 ottobre

Qualificazioni GAM

ore 10 – 11.50: Suddivisione 5

ore 12.15 – 14.05: Suddivisione 6 (Italia CL)

Qualificazioni GAF

• ore 16 – 17.20: Suddivisione 1 (Italia VO)

• ore 17.45 – 19.05: Suddivisione 2

• ore 19.30 – 20.50: Suddivisione 3

Lunedì 2 ottobre

Qualificazioni GAF

ore 10 – 11.20: Suddivisione 4

ore 11.30 – 12.50: Suddivisione 5

ore 13 – 14.20: Suddivisione 6

ore 16.15 – 17.35: Suddivisione 7

ore 17.45 – 19.05: Suddivisione 8

ore 19.45 – 21.05: Suddivisione 9

ore 21.15 – 22:35: Suddivisione 10

Martedì 3 ottobre

Finale All Around a Squadre GAM

ore 19.30 – 22.45 (Cerimonia di premiazione)

Mercoledì 4 ottobre

Finale All Around a Squadre GAF

ore 19.30 – 22.05 (Cerimonia di premiazione)

Giovedì 5 ottobre

Finale All Around Individuale GAM

ore 19.30 – 22.40 (Cerimonia di premiazione)

Venerdì 6 ottobre

Finale All Around Individuale GAF

ore 19.30 – 22 (Cerimonia di premiazione)

Sabato 7 ottobre

Finali di Specialità (Day1) ore 14 – 18

Corpo libero maschile

Volteggio femminile

(Cerimonia di premiazione)

Cavallo con maniglie

Parallele asimmetriche

Anelli

(Cerimonia di premiazione)

Domenica 8 ottobre

Finali di Specialità (Day2) ore 14 – 18

Trave

Volteggio maschile

(Cerimonia di premiazione)

Corpo libero femminile

Parallele pari

Sbarra

(Cerimonia di premiazione)