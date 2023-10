Formula E: Roma a rischio per il 2024, si pensa ad Imola

La Formula E ha confermato il calendario per la Season 10, con l’aggiunta di Cina e India alle tappe già proposte negli ultimi anni. Il campionato elettrico sbarca a Shanghai per la prima volta, con un doppio appuntamento previsto per il 25 e il 26 di maggio. Sorpresa per la tappa italiana, con il circuito cittadino di Roma non confermato. L’ormai tradizionale appuntamento dell’Eur non risulta più appropriato per le Gen3, le nuove vetture usate dalla Formula E a partire dalla Season 9, e durante l’ultima edizione dell’E-prix romano sono stati diversi i piloti a lamentarsi delle condizioni dell’asfalto che presentava dossi e buche. La Formula E sta considerando diversi circuiti permanenti, tra cui Imola, Misano e Vallelunga per sostituire Roma. Fuori dai giochi Monza, che probabilmente sarà ancora impegnata con i lavori di ristrutturazione.

La stagione 2024 avrà inizio in Messico il 13 gennaio, per poi proseguire a Diriyah, Arabia Saudita, per la prima double header il 26 e il 27 gennaio. Seguono due settimane di pausa e poi, il 10 febbraio, la Formula E sbarcherà ad Hyderabad. Si dovrà aspettare quasi un mese per passare dall’India al Brasile, dove le vetture torneranno in pista il 16 marzo. 30 marzo tutti pronti per il round di Tokyo, seguito dal doppio appuntamento italiano ancora da stabilire il 13 e il 14 aprile. Il 27 aprile sarà poi tempo di Monaco, che precede la double header di Berlino l’11 e il 12 maggio. Il 25 maggio, poi, andrà in scena un altro doppio round a Shanghai, Cina. Ci sarà un mese di pausa, seguito dall’appuntamento americano di Portland del 29 giugno e infine sarà la double header di Londra, del 20 e 21 luglio, a chiudere la stagione.