McLaren ha annunciato il proprio addio alla Formula E. Il team papaya saluterà il campionato al termine della Stagione 11, ora in corso. La rinuncia al Mondiale elettrico arriva dopo l’annuncio del ritorno nella classe regina Hypercar del Mondiale WEC, atteso per il 2027. La squadra di Woking, impegnata su più fronti, si sarebbe trovata in difficoltà nel trovare nuovi sponsor per l’era della Gen4, che si aprirà nel 2027 con la Season 13. Fino a questo momento, McLaren era stata sponsorizzata da NEOM, progetto saudita che aveva finanziato il team anche in Extreme E.

Il viaggio di McLaren in Formula E si conclude dunque dopo appena tre anni. La squadra papaya era subentrata a Mercedes, che dopo una serie di successi aveva salutato la categoria al termine della Gen2. Al suo ingresso in FE, McLaren aveva optato per diventare team cliente, acquistando i motori da Nissan. Le powertrain giapponesi avevano dato alcuni problemi nel corso della Stagione 9 e nella Stagione 10, ma nelle prime gare di questa nuova stagione ha dimostrato un ottimo ritmo. La crescita della squadra è stata esponenziale e McLaren è in cerca di nuovi investitori per mantenere in vita il team, ance se sotto un nome diverso.

LE PAROLE DI ZAK BROWN

“Siamo estremamente orgogliosi di ciò che abbiamo costruito in Formula E. La serie rappresenta una parte fondamentale del panorama motoristico globale, ma riteniamo che sia giunto il momento di esplorare nuove opportunità più in linea con la direzione strategica di McLaren Racing – in particolare con l’ingresso nel Campionato del Mondo Endurance FIA nel 2027”, ha dichiarato Zak Brown, CEO di McLaren. “Il nostro obiettivo ora è porre solide basi per il futuro di questo team, anche attraverso la ricerca di un nuovo proprietario. Abbiamo iniziato la stagione con slancio e vogliamo concluderla al meglio. Desidero ringraziare il team, la Formula E, i nostri partner e i tifosi per il loro costante supporto”.

IL COMMENTO DI IAN JAMES

La parola è passata poi a Ian James, Team Principal della squadra: “È stato un percorso straordinario e possiamo essere fieri dei traguardi raggiunti finora. Dall’inizio della Stagione 9 del Campionato del Mondo ABB FIA di Formula E, abbiamo avuto il privilegio di far parte della famiglia McLaren Racing. Il mio più sentito ringraziamento va all’azienda, ai partner e ai nostri fan per la fiducia e il sostegno dimostrati: continueremo a dare il massimo fino all’ultima gara. Questo team è formato da professionisti di altissimo livello – un talento che ha portato grandi successi e continuerà a farlo”.

“Anche se il nostro capitolo con McLaren sta per concludersi, riconosciamo il valore della Formula E come Campionato del Mondo e piattaforma di cambiamento positivo, in costante crescita. Stiamo già lavorando per identificare le migliori opportunità che consentano alla squadra di continuare a competere oltre la Stagione 11. Nel frattempo, il nostro impegno sarà totale per chiudere questo capitolo della nostra avventura in Formula E nel modo più memorabile possibile”.