Formula E, griglia di partenza gara-1 E-Prix Berlino 2023: risultati e classifica qualifiche, pole Buemi

Sebasitian Buemi partirà in pole position nella gara 1 nel E-Prix di Berlino di Formula E. Il pilota svizzero della Envision Racing ha vinto il duello finale delle qualifiche contro Sam Bird, conquistando così la 16esima pole della sua carriera. L’esperto 37enne proverà in gara a conquistare finalmente un podio: è infatti il pilota più alto nella classifica generale a non esserci mai salito quest’anno e più in generale è a digiuno di podi da ben 37 gare. In seconda fila ci saranno invece Vandoorne e Ticktum, mentre dalla terza partiranno Dennis e Cassidy.

GRIGLIA DI PARTENZA